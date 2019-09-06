AK Parti'den aile akademisi

AK Parti İzmir İl Başkanlığında yapılması planlanan akademi, teşkilat mensubu ve sivil toplum örgütlerinden oluşan katılımcılarla ilk dersini 20 Eylül tarihinde verecek. 4 hafta sürecek eğitim, her Cuma günü İl Başkanlığı konferans salonunda eğitimcilerle aileleri biraraya getirecek. Egitimler, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek.

Akademi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Son zamanlarda da yaşanan kadın cinayetleri, hepimizi derinden üzmüştür. Cinayet acısının tarifi olamaz. Çocukların gözü önünde yaşamını yitiren anneler hepimizin yüreğini dağlıyor. Aynı zamanda öksüz kalan çocuklar... Bizler bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Akademi kurarken de amacımız aile içi birlikteliği sağlamak." diye konuştu.

Büyükdağ, akademinin daha çok çift ailelere yönelik olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 200 çift akademimize başvurdu. 20 Eylül'de başlayacağımız akademi, talepler doğrultusunda devam edecek. 1 aylık akademimizin sonunda katılımcılara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa olmak üzere sertifika verilecek" diye kaydetti.

4 haftalık eğitim

Eğitim gün ve saatleri şu şekilde:

20 Eylül Cuma 18:00 - 20:00

27 Eylül Cuma 18:00- 20:00

4 Ekim Cuma 18:00- 20:00

11 Ekim Cuma 18:00 - 20:00