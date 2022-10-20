Ak Parti'den CHP'ye Buca cezaevi yanıtı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yüceli’in Buca Cezaevi alanı ile ilgili yaptığı açıklamaya yönelik, ‘’Yıllarca Buca Cezaevi yerine AVM dikme hayâl ve planlarının asıl sahibi CHP’nin Bakanlık planına itirazı, baştan sona nümayiştir! Önce, ortaya bir eser çıkarmaktan aciz yerel yönetimlerinin Urla’daki tarih katliamı girişiminin hesabını sorsunlar.’’ dedi.

AK Parti Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, eski Buca Cezaevi alanında basın açıklaması yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’e, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. AK Partili Sürekli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; ‘’Yıllarca Buca Cezaevi yerine AVM dikme hayâl ve planlarının asıl sahibi CHP’nin Bakanlık planına itirazı, baştan sona nümayiştir! Kendi ayıplarını yok sayarak, tezgâhlarını örterek her detayıyla halkın yararına olan işlere karşı galeyan yaratma hünerleriyle yine sahnedeler! Aynı CHP; Bergama’da Millet Bahçesi’nin ‘yeşil’ini umursamamıştır! Aynı CHP; Urla’da Antik Anadolu’nun 12 İyon kentinden biri Klazomenai’nin parsel parsel imara açılması kararına imza atmıştır. Aynı CHP; asırlık ağaçları yol planı yapma beceriksizliğine kurban etmiştir! Onlar için ‘yeşil’ miş, ‘tarihe saygı’ymış; hepsi bahane ve sözde değerli! Kaldı ki; Bakanlık planlarındaki yeşil alanın; halkın ihtiyacını karşılayacak sosyal donatı alanları ve pazar yeri gibi kamusal ihtiyaçların üstünü çizerek feveran etmek de en son AVM hayâlcilerine düşer! En önemlisi de yapamadıkları, yanlış ya da eksik yaptıkları işlerde “engelleniyoruz” diyerek yıllardır algı yönetmeye çalışan CHP’nin engelleyen konumunda olmasıdır. Önce, ortaya bir eser çıkarmaktan aciz yerel yönetimlerinin Urla’daki tarih katliamı girişiminin hesabını sorsunlar!