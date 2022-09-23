AK Parti'den HUDER'e ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, HUDER İzmir Şubesini ziyaret etti. Ziyarette HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Halit Aydın Kayacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği hukuki himaye sigortasının bir HUDER İzmir projesi olduğunu vurguladı. İl Başkanı Sürekli ise yeni yasama döneminde hukuki himaye sigortası konusunda adım atılacağını söyledi

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Gülşen Gezici ve İl Başkan Danışmanı Av. Münir Ensari ile birlikte Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER) İzmir Şubesini ziyaret etti. HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Halit Aydın Kayacan’ın ev sahipliğinde HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette avukatlık mesleğinin sorunlarına yönelik çözümler ve bir HUDER İzmir projesi olan Hukuki Himaye Sigortası ele alındı.

Ziyarette konuşan HUDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Halit Aydın Kayacan, AK Parti İl Başkanı Sürekli’nin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek HUDER’in 30 yılı aşkın süredir binlerce hukukçuyu bünyesinde bulunduran Türkiye’nin en büyük hukuk derneği olduğunu vurguladı. HUDER İzmir Şubesi’nin ise 2015 yılında çalışmalarına başladığını belirten Kayacan, “HUDER İzmir, baroya alternatif olarak kurulmamıştır ama malum olduğu üzere siyasi kaygılar dışında mesleğimiz adına faydalı hiçbir çalışma yapmayan baroların da önünde bir meslek duruşu sergileyen adalet, hukuk için mücadele eden bir dernek olarak İzmir’de yerimizi aldık. Gururla ifade etmek istiyorum ki kuruluşumuzdan bu yana çok önemli çalışmalara imza attık” dedi.

SESİMİZ DUYULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adli yıl açılış töreninde ifade edilen hukuki himaye sigortasının bir HUDER İzmir projesi olduğunu ve bu konuda uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yaptıklarını da belirten Kayacan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın adli yıl açılış konuşmasında müjdelediği hukuki himaye sigortası bizzat şahsımın Almanya gibi ülkelerde yerinde gidip görerek ülkemize de faydalı olacağına yürekten inandığım bir projedir. Hukuki himaye sigortası Türk hukuk sisteminde devrim niteliğine haizdir. Adaleti yeniden tesis edecek en önemli proje olduğunu uzun yıllardır haykırdım. Çok şükür ki sesimizin duyulduğunu gördük. İlk önce Avukatlar Gününde Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ, adli yıl açılışında da Sayın Cumhurbaşkanımız hukuki himaye sigortasının müjdesini verdi. Mutlulukla söylüyorum ki hukuki himaye sigortasını ilk dillendiren ve dahi kanun taslağı halinde bakanlığa sunan ilk sivil toplum kuruluşu biziz. Her röportajımda, konuk olduğum programlarda, yazdığım köşe yazılarında adalet sistemimize can suyu olacak bu projeden bahsettim, savunmaya da devam edeceğim. Bunun yanında halihazırda meslektaşlarımızın rahatça faydalandığı yeşil pasaportta HUDER İzmir olarak yıllarca gündeme getirip olgunlaştırdığımız bir talep olup yine altında imzamız bulunmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 7 yıllık süreçte iki önemli yargı reformuna imza attık. Biz siyaset üstü bir derneğiz. Adalet ve hukuk endeksli bir derneğiz ama biz bu ülkenin milli değerlerinden hasıl olan ilkelere sahip çıkan avukatlarında sesini duyuran bir hukuk derneğiyiz. Meslek örgütümüz olan barolarımız da asli görevlerini yerine getirmek üzere pozisyon almalıdır. Meslektaşlarımızın buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise HUDER İzmir’i ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “HUDER İzmir’in hem tecrübeli hem de genç kadrosu beni memnun etti, umutlarımı arttırdı. HUDER İzmir zaten deneyimli kadrosuyla güzel çalışmalara imza atıyor. Genç avukatların da bu sürecin içerisinde aktif olmaları bizler için oldukça önemli. Genç ve tecrübeli meslektaşlarımın HUDER İzmir çatısı altında buluşması güzel bir tablo ortaya çıkarmış. Geleceğe dair çok güzel işler yapacağız” dedi.

YENİ YASAMA DÖNEMİNDE ÇÖZÜLECEK

Kovid-19 pandemisi ve 30 Ekim İzmir depreminin avukatlar açısından hem ekonomik hem de mesleki açıdan sorunları beraberinde getirdiğini kaydeden Sürekli, “Onları aştık derken şimdi de ülkemizde dünyada yaşanan global ekonomik sıkıntıların yansımalarını yaşamamızdan dolayı tabi ki avukatlık mesleğinin de etkilendiğini görüyoruz. Bunlar içinde çözüm önerileri için çalışıyoruz. AK Parti iktidarları döneminde birçok yargı reformuna imza attık, yargı paketi çıkardık. Avukatların özlük ve sosyal haklarıyla ilgili epey bir yol kat ettik. Ben mesleğe başladığımdan bir yeşil pasaport efsanesi vardı; globalleşen dünyada bu imkânın iktidarımızda avukatlara verilmiş olması çok büyük bir hamle. Bunun dışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adli yıl açılış töreni konuşmasında dile getirdiği önemli hususlar vardı. Bunlardan birisi Aydın(Kayacan) Başkanımızın da belirttiği Hukuki Himaye Sigortası konusu. Bu da bir efsane. İki efsane konudan birini çözdük, diğerini de çözümü yolunda ilerliyoruz. Yeni yasama dönemi içerisinde çözüleceği kesin. Bunun dışında birçok yargı reformu bütün adli kesimleri içine alacak şekilde yapıldı, yeni reform paketleri de geliyor” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA MEKANİZMASINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Avukatların özlük haklarının daha da güçlendirmesi için çalıştıklarını belirten Sürekli, “Hukuk canlı bir süreç; zaman geçtikçe yenilenmesi, gelişmesi gerekiyor. İhtiyaçlar var, geliştireceğiz. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Şu anda siyaset amaçlı konuşanların yaptıkları gibi bir tablo yok. Savunma mekanizmasını ve avukatların özlük haklarını daha da güçlendirmemiz lazım. 20 yılda tüm alanlarda yaptığımız gibi hukuk alanında da çok şey yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.