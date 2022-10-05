Ak Parti'den İzmir Büyükşehir'e koku eleştirisi

Kentteki koku sorununa dikkat çekmek için Çiğli Arıtma Tesisi'nde basın açıklamasında bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, CHP’li İZBB yönetimini eleştirerek tesisin İzmir’deki kötü kokunun kaynağı olduğunu öne sürdü

FATİH ÖZKILINÇ- AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İzmir'deki koku sorununa dikkat çekmek için kentteki koku sorununun kaynağı olarak öne sürülen Çiğli Arıtma Tesisi'nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın düzenleneceği alanda, güvenlik görevlilerinin tesisin kapısında tekmil nizam sıralanması ve AK Partili yöneticilerin tesise alınmasının engellenmek istenmesi üzerine kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve beraberindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Partili yöneticiler tesisin içine girerek basın açıklamasında bulundu.

100 yılın koku sorunu

İzmir’deki koku soruna dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Sayın Cumhurbaşkanımız geçen günlerde 2023 vizyonumuzu ‘Türkiye’nin yüzyılı’ mottosuyla açıkladı. AK Parti Türkiye’nin 100 yılı diyor; onlar 100 yılın en büyük koku sorununu bu dönemde yaşattılar. CHP, Tunç Soyer 100 yılın koku sorunu İzmir’de yaşanıyor, yaşamaya da devam edeceğiz. Bugünler iyi günlerimiz. Bütün telaşları bundan kaynaklanıyor. AK Parti Hükümeti aya götürüyor, bunlar bizi İzmir’de yaya bırakıyor. Koku sorununa 4 yıldır dikkat çekiyoruz. CHP belediyeciliği çöp, çamur ve çukur demek. 3,5 yılın sonunda da en büyük sorun koku” dedi.

CHP belediyeciliği sorunu çözemez

İzmir’deki koku sorununun önceki yıllarda da olduğunu hatırlatan Sürekli, “Bu sene kokudan dolayı evlerimizde oturmaz, sokaklarda yürüyemez duruma geldik. Özellikle Çiğli’de, Mavişehir’de koku sorunu had safhaya ulaşırken arkalara da koku nüfuz etti. Bu sorun kısa ve orta vadede çözülmez, uzun vadede çözülür. CHP belediyeciliği bu sorunu çözemedi, çözemez. Körfezin kirlilik sebepleri üç tanedir; birincisi körfeze akan dereler kirlilik oluşturuyor, dereleri ıslahla ilgili yapılan çalışmalar külliyen yanlıştır. İkincisi yağmur suları ile kanalizasyon aynı hattan gidiyor derhal bunları ayrıştırın dedik 5 bin kilometre yağmur suyu hattı yapılması gerekirken 642 kilometre yapabildiler şimdi 750-800 kilometreye ulaşmıştır. 5 bin kilometre yağmur suyu hattı yapılması gerekirken geldikleri nokta 750-800 kilometrede. Esas körfezin kirlik sebebi, kokunun ana kaynağı bizi sokmak istemedikleri, provokasyon yaptıkları, güvenlik görevlilerin asker, polis gibi dizdikleri yerden kaynaklanıyor, telaşları da burada. İzmir’in ana kirlilik sebebi büyük kanal projesinin çalışmamasıdır. Büyük kanal projesi 4 fazda planlanmıştır, 3 faz yapılmıştır. Büyük kanal İzmir’de üç fazdan ibarettir. Dördüncü fazın ihalesini 10 yıldır yapamadılar. Dördüncü faz yapılmalıdır, en son kredisi de hazırken ihalesini iptal ettiler. Dördüncü faz olmadan büyük kanal projesi çökmüştür, fiilen yoktur. Diğer üç fazdaki durumda içler acısıdır. Şuanda yüzde 30 kapasite ile çalışmaktadır” diye konuştu.

Algı operasyonu, safsata

Büyük kanalda arıtılamayan kanalizasyon atıklarının Çiğli Arıtma Tesisi’nden denize salındığını öne süren Sürekli, “Bugün karadan geldik geçen sene denizden gelmiştik. O zaman teknemiz çamura saplanmıştı. Burası İzmir’in koku kaynağı. Burada adını söylemeyeceğim atıklar yığınla var. 21’inci yüzyılda, hani ‘İzmir’in yüzyılı’ diyorlar ya demogaji ile olmuyor. Onlar sanal dünyada yaşıyor, gerçekler burada. İZBB Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı açıklamalara bakmayın, bu koku sorunu en az 10 yıl devam eder. Ancak AK Parti belediyeciliği İzmir’i koku sorunundan kurtarabilir. Boşuna demiyoruz CHP belediyeciliği çöp, çamur, çukur. İşte çamur, koku burada çöpte Harmandalı’nda. Orada can güvenliği tehlikesi var. Bundan sonraki hedefimiz; Harmandalı. Oraya da isterseniz çevik kuvvet çağırın. Oraya da gideceğiz, demokratik hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir’in Türkiye’de arıtma tesislerinde birinci olmasının safsata olduğunu da belirterek algı operasyonu yapıldığını kaydetti.