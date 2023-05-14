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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oyunu Tuzla'da kullandı
14 Mayıs 2023 Pazar 13:19

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Tuzla'da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi. Yıldırım saat 11.30 sıralarında geldiği okulda, 1055 no'lu sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı. Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da aynı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım oy kullandığı okulun bahçesinde açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE SEÇİM YAPMADA OLDUKÇA TECRÜBE KAZANDI"
Yıldırım, "Oyumuzu kullandık. Bugün anneler günü aynı zamanda, eli öpülesi annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Sağ olanlar annelerinin kıymetini bilsin. Anneleri hayatta olmayanların ,annelerine rahmet diliyorum. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bugün aynı zamanda bir demokrasi bayramı, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini gerçekleştiriyoruz. Gördüğüm kadarıyla oldukça yoğun bir ilgi var. Yarım saat bekledik, oy kullanmak için. Herkes gibi biz de bekledik. Vatandaşlık görevimizi Semiha Hanım'la beraber yerine getirdik. Çıkacak sonuçların elbette ki ülkemize, milletimize hayırlı olacağından eminiz. Ülkenin istikrara ihtiyacı var, güvene, huzura ihtiyacı var. Türkiye yüzyılında yeni bir anlayışla, yeni bir atılımla ülkemiz için, milletimiz, gençlerimiz, çocuklarımız için daha güzel hizmeti yapmak nasip olur diyor, bu vesileyle bütün milletimize bu seçimlere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Görüldüğü gibi Türkiye seçim yapmada oldukça tecrübe kazandı. Gayet güzel herkes oyunu kullanırken birbiriyle sohbet ediyor. Tabi ki farklı farklı düşüncelerimiz olabilir ama bizi birbirimize bağlayan değerlerimiz vatanımız, milletimiz, bayrağımız, inancımız İnşallah her şey ülkemiz için çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. ()


Kaynak: DHA
Etiketler; #AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
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