AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki'de iftara katıldı:

Turan, memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Bülent Turan, partisinin üç dönem kuralı nedeniyle bu seçimde aday olmadığını söyledi.

Siyasi hayatı boyunca 12,5 yıl vekillik ve 8 yıl AK Parti'nin en uzun süreli grup başkanvekilliği görevinde bulunduğunu hatırlatan Turan, "Allah'a hamdolsun, onurumuzla, gururumuzla hizmet yarışındaki bu görevimizi bırakma imkanımız oldu. Bu süre boyunca önemli işlere şahitlik ettik. Türkiye her geçen gün gelişen bir ülke oldu. Bunlara bizzat şahit olduk. Çanakkale de son dönemde her alanda iddiasını ortaya koyan bir il oldu. Tarımda, turizmde, sağlıkta ve altyapıda her alanda önemli mesafe aldığımız hepimizin malumu." diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok özel bir proje olduğunu vurgulayan Turan, ilçe ve beldelerde doğal gaz çalışmaları, sağlık yatırımları, kamu binaları, organize sanayi bölgeleri gibi çok kıymetli işlere imza attıklarını anlattı.

Bu süreçte dünyanın çeşitli krizlere sahne olduğuna işaret eden Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Dünya çeşitli krizleri yaşarken bizler ülkemizdeki, şehrimizdeki bu olumlu gelişmeleri takip ettik. Pandemi, savaşlar, deprem gibi tüm bu sorunlara rağmen yatırımlarımızı devam ettirdik. Ne dediysek yapma imkanı bulduk. İnşallah bundan sonra da tüm hayırlı hizmetlere hep beraber omuz vereceğiz. Sadece altyapı çalışmalarını yapmadık. Mecliste 3600 ek gösterge, EYT düzenlemesi, sağlık çalışanlarına destekler, vergi affı gibi birçok yasal konuyu da hayata geçirme imkanı bulduk. Çanakkale'mizde de tüm Türkiye'mizde de çarklar dönmeye devam ediyor. Hayat standartlarımız artmaya devam ediyor. Sorunumuz, sıkıntımız varsa ki tüm dünya krizlerinden etkilenen bir ülkeyiz. Onları aşmak da bizim görevimiz. İnşallah yeni dönem çok daha iyi olacak."

İftara, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti milletvekili adayı Ayhan Gider, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla vatandaşlar katıldı.