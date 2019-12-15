AK Parti Grup Başkanvekili Hızal'dan Soyer'e tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Konak'ta yapılması planlanan gökdelen inşaatı ruhsatının iptali için çalışma başlattığını duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, bu konuda "çark ettiğini" savunarak, "İzmir’le ilgili her konununun muhatabı kendisidir. Herhangi bir konuda ‘Benim yetkim yok’ deyip çekilemeyeceğini bir kez daha kendi kendine göstermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Özgür Hızal, yaptığı yazılı açıklamada, Tunç Soyer'in yapılması planlanan gökdelenle ilgili daha önce "Konak Belediyesi ruhsat vermiş, Büyükşehir onaylamış. Ben bu işin neresindeyim? Benim bunu değiştirmeye yetkim yok. Bununla ilgili popülizm yapamam. Yaptırmam demek boş ama herkes bunu duymak istiyor. Ben sahtekarlık yapamam, yalan söyleyemem." şeklinde söylemlerde bulunduğunu kaydetti. Kendilerinin ise Soyer'den bu konuda elini taşın altına koymasını istediklerini, elinden bir şeyler gelebileceğini ancak kendisinin buna gönüllü olması gerektiğini ifade ettiklerini belirten Hızal, bu noktada kendi ifade ettiklerinin doğru olduğuna kanaat getirmiş olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Hızal, "Daha önce örneğini çokça yaşadığımız 'Tunç Soyer çarkını' bir kez daha yaşamış olmak bizleri tabii ki şaşırtmadı. Bütün bunların yanında iş bilmez bir tavırla böyle pervasız cümleler kurmak yerine kendisi unutmamalıdır ki İzmir’le ilgili her konununun muhatabı kendisidir. Herhangi bir konuda 'Benim yetkim yok' deyip çekilemeyeceğini bir kez daha kendi kendine göstermiş oldu." ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak ilçesine yapılması planlanan gökdelen projesinin ruhsatının iptali için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu.