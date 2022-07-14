AK Parti İl Başkanı Sürekli'den 15 Temmuz mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada Sürekli, kanlı bir darbe girişiminin topyekun bir direnişle püskürtüldüğü 15 Temmuz tarihinin "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak ilelebet anılacağını söyledi.

Türk milletinin Cumhuriyetine ve devletine kastedenlere verdiği dersin asla unutulmayacak bir "demokrasi" dersi olduğuna dikkat çeken Sürekli, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük dayanağının milli irade olduğunu gördük. Tüm darbe girişimlerinde ve o gece FETÖ terör örgütünün yok etmek istediği milli irade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hakkını, hukukunu, devletini, Gazi Meclisi canı pahasına korumuştur. İstiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Gözü dönmüş hainlere "dur" demiş, yurduna alçakları uğratmayacağını bir kez daha ve en güçlü şekilde göstermiş, zulmün pençesine teslim olmayacağını haykırmıştır. Türk Milletinin cesareti, esarete karşı, vatan ve hürriyet aşkıyla Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda nasıl ete kemiğe büründüyse, 15 Temmuz'da da öyle olmuştur. Bu milletin, varlık ve yokluk mücadelesinin en önemli halkalarından birini olan bu destansı direnişi unutturmamak görevimizdir."

O gece yaşananların, darbecilerin milletçe püskürtülmüş olmasının önemli bir kırılma noktası olduğunu belirten Sürekli, "Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a bu onurlu mücadeleyi vererek "Güçlü Türkiye" hedefinin önünü açan aziz milletimize, şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz." diye konuştu.

Sürekli, İzmirlileri 15 Temmuz akşamı saat 20.00'de Konak Meydanı'nda buluşmaya davet etti.