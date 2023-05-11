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AK Parti ile CHP’liler arasındaki kavgada gözaltına alınan meclis üyesi serbest bırakıldı

AK Parti ile CHP’liler arasındaki kavgada gözaltına alınan meclis üyesi serbest bırakıldı
11 Mayıs 2023 Perşembe 14:10
GAZİANTEP’te bir alışveriş merkezinin önünde ayrı ayrı stant açarak seçim çalışmaları yürüten AK Parti'liler ve CHP'liler arasında çıkan kavgada havaya ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar serbest bırakıldı.
Olay, salı günü akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Stant kurup seçim çalışması yapan AK Parti ve CHP'liler arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve taşların kullanıldığı kavgada 4 kişi hafif yaralandı. Kavga sırasında CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar, ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 4 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Havaya ateş açan Ersin Atar ise, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Ersin Atar, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Atar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülke geneline yansıyacak kaosu önlemek için müdahil olduğunu belirterek, hiçbir AK Partiliye silah doğrultmadığını ve ateş etmediğini belirterek, "Bir partilinin linç edilmesini önlemek ve ülke geneline yansıyacak kaosu önlemek için olaylara müdahil oldum. Basın mecralarında paylaşıldığı gibi hiçbir AK Parti’liye silah doğrultmadım ve ateş etmedim. Bizler sağduyulu davranan, ülkemizin baharları yaşaması için mücadele eden insanlarız. Bir kişinin bile tırnağına taş değmesini istemeyiz'' ifadelerini kullandı.

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