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AK Parti ile HDP'nin görüşmesinin yankıları sürüyor! Bahçeli ne diyecek?

AK Parti ile HDP'nin görüşmesinin yankıları sürüyor! Bahçeli ne diyecek?
07 Kasım 2022 Pazartesi 11:49

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin HDP ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, tartışma yaratan ziyaretle ilgili "Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna, "MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.

AK Partili üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmesinin yankıları sürüyor.

Konuyla ilgili İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a "HDP ziyaretinden Mhp'nin ve Devlet Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusu yöneltildi. Turan bu soruya, "Mhp ile karşılıklı çok dikkat ettiğimiz bir hukukumuz var. Bu hukukun gereği; gerekli adımları ve usulleri beraber belirlemektir. Ziyarette ben yoktum ancak MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.

BAHÇELİ'NİN YARIN KONU HAKKINDA KONUŞACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Saymaz, MHP'nin Bahçeli'den sonraki en yetkili isimlerinden biriyle konuştuğunu ve AK Parti'nin HDP'yi ziyaret edeceğini basından öğrendiklerini belirtti. MHP'li yetkili ziyarete ilişkin Saymaz'a, Bahçeli'nin yarın yapacağı grup toplantısını kastederek, "Salıyı bekleyeceksiniz" cevabını verdi.

AK PARTİ İÇİNDEN DE TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

AK Parti'nin HDP ziyareti, parti içerisinden de bazı tepkilere neden olmuştu. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, HDP ziyaretinin parti için sıkıntı oluşturacağını savunarak, "HDP'yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP'ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek" demişti.

Etiketler; #hdp #ak parti #görüşme #başörtüsü
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