AK Parti İzmir'de Bilal Saygılı resmen göreve başladı, hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir İl Başkanlığına atanan Bilal Saygılı resmen göreve başladı. Saygılı, "Karşımızda yer alan grup gibi bizim matematik hesaplarımız yok. Allah’ın matematiği gündelik matematiğin üzerindedir. Allah izin verirse onların kurduğu matematik hesaplarını bir bir eriteceğiz. Adı millet olup milletten bihaber olanlara karşı muzaffer olacağız" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de milletvekili aday adayı olmak için il başkanlığı görevinden istifa eden Kerem Ali Sürekli’nin yerine geçtiğimiz günlerde MÜSİAD İzmir eski başkanı Bilal Saygılı'yı atamıştı. Saygılı, il başkanlığı binasında bugün gerçekleştirilen devir teslim törenin ardından resmen göreve başladı. Saygılı’ya törende, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir eski İl Başkanı ve Milletvekili aday adayı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir eski İl Başkanları Ömer Cihat Akay ve Bülent Delican, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, ilçe başkanları il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri ve partililer de eşlik etti. Törende konuşan yeni İl Başkanı Saygılı, “Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Öncelikle buradan AK Parti İzmir İl Başkanı olmamın bana getirmiş olduğu onuru bu dünyadaki hiçbir değer ve kıymetin eşitleyemeyeceği bir değer. Sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum, inşallah çok güzel işler yapacağız. Kerem Ali Sürekli başkanıma dört yıldır sürdürdüğü mücadele için çok teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun, Rabbim yolunu açık etsin. Birçoğumuz niyetliyiz, mübarek Ramazan ayı da hepimize hayırlar getirsin” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İZMİR'E MESAJ

“Ben sizlerle beraber bire bir teşkilatın içinde çalışmıyormuş gibi görünsem de İl Başkanlarım da şahit, bizler çok yoğun temaslar halinde oldum” sözleriyle devam eden Saygılı, şu ifadeleri kullandı: “STK’lerde yöneticilik başkanlıklar yaptık. Biz AK Parti’nin bir neferiyiz. STK’lerde ve iş dünyasında Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevleri layıkıyla yaptık. Bugün cumhurbaşkanımız teşkilatınla, kardeşlerinle beraber olacaksın’ dedi, ‘Başım, gözüm üstüne’ dedim. Cumhurbaşkanımız, “İzmirli kardeşlerime, dava arkadaşlarıma, selamlarımı söyle. Allah onları var etsin, mücadelede kutlu etsin. Ben size güveniyorum. İzmir’i alacak, bu şerefi bize nasip edeceksiniz” dedi. AK Parti teşkilatında özellikle kardeşlerimin adalet ve merhamet eksenli, adam kayırmaca olmadan doğru neyse adalet neyse bunu temin edecek ve koruyacağız. Bir dava düzgün giderken, doğruluk üzerine giderken en büyük düşmanı fitne ve dedikodu. Bu davada fitne ve dedikoduya yer yoktur. Bu gururu bize yaşatan saygıdeğer büyüğüm, kendisiyle beraber Refah Partisi’nde de çalıştığım Sayın Cumhurbaşkanımız’ın bu görevi bu kardeşinize vermesi üzerimize ayrı bir sorumluluk vermektedir. Bu sorumlulukla hareket edecek ve sizlerle beraber olacağız. Unutulmamalı ki bizler koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren insanlarız. Ülkemiz önemli bir dönüm noktasından geçiyor. Seçimlere beraber hazırlanacak ve zafer bayrağını birlikte göndere çekeceğiz. Unutmamalıyız ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu davanın kalitesini ilmek ilmek işledi. Bize düşen o güzel kumaşı kaliteli bir şekilde halkımıza ve teşkilatımıza sunmaktır. Eğer bir olursak, beraber olursak, kenetlenir ve kucaklarsak birbirimizi, fitne ve dedikodudan da uzak durursak bizi mağlup edemezler. Bize düşen, Cumhurbaşkanımız’a verdiğimiz sözü eda ve ihya etmektir.”

"YORULMAYACAK, BAŞARACAĞIZ"

14 Mayıs’ta Türkiye için bir yol ayrımı olacağına da dikkati çeken Saygılı, “Doğruyu, doğrunun güzelliğini ve kıymetini vatandaşa anlatmak bizim asli vazifemizdir. Karşımızda yer alan grup gibi bizim matematik hesaplarımız yok. Allah’ın matematiği gündelik matematiğin üzerindedir. Allah izin verirse onların kurduğu matematik hesaplarını bir bir eriteceğiz. Adı millet olup milletten bihaber olanlara karşı muzaffer olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız’ı tarihi bir rekorla tekrar seçtirmeye hazır mıyız! Allah hepinizden razı olsun. 15 Mayıs sabahında Mart 2024 için de ‘Bismillah’ diyecek, durmayacağız. İzmir Büyükşehir’in ve ilçelerinin hak ettiği hizmeti almasını sağlayacağız. Hiçbirinizin bir an bile durmamasını istirham ediyorum. Bir kardeşiniz olarak her birinizin o güzel yüzündeki tebessümün 14 Mayıs akşamına kadar sürmesini, 15 Mayıs’ta da yine ‘Bismillah’ demeyi bize nasip etsin. AK Parti İzmir olarak kenetlenecek, yorulmayacak ve başaracağız. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Rabbim’den çalışmalarınıza başarı ve bereket vermesini niyaz ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZI BİRİNCİ YAPACAĞIZ

Törende konuşan milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Kerem Ali Sürekli ise “16 Nisan 2019 tarihinde cumhurbaşkanımızdan aldığımız görevi dört yıl sürdürdük. Sizlerle hizmet etmeye çalıştık. Tüm teşkilatımızın desteği ile İzmirlilere hizmet etmeye çalıştık. 16 Mart 2023’te milletvekili aday adayı olmak üzere görevimden istifa ettim. Bu süreçte yapılan değerlendirmeler sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı ve genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Bilal Saygılı kardeşimiz il başkanı olarak atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Allah yolunu bahtını açık etsin. Onun her zaman yanındayız, emrindeyiz. Her zaman beraber çalışacağız. Biz biriz, beraberiz, İzmiriz. Bir olacak, diri olacak, iri olacağız. Seçimlere Başkanımız Saygılı’nın liderliğinde kapı kapı dolaşacak, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Allah’ın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımız’ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bir iddiamız daha var: İnşallah bu dönem Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız’ı İzmir’de birinci yapacağız. Teşkilatımız bu seçime hazır” ifadelerini kullandı