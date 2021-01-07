AK Parti İzmir'den suç duyurusu

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İzmir teşkilatını temsilen İzmir Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, temelinde milli iradenin üstünlüğü olan cumhuriyetin, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başladığını belirtti.

Her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olduğunu ifade eden Sürekli, milli irade düşmanlığının kimi zaman darbeci kimi zaman vesayetçi kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşılarına çıktığını kaydetti.

Sürekli, kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan meclisin mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu örneklerden biri, CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında 'başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını' söyleyen, eski milletvekili ve bakan Fikri Sağlar'ın ortaya koyduğu tavırdır. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, 'Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu' söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Genelkurmay eski başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesinin şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP'ye geçeceği yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir.

Sadece bu üç örnek dahi Türkiye'nin 97 yıllık cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir."

Bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığının, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık olduğunu vurgulayan Sürekli, suç duyurusunda bulunmak suretiyle millete ve tarihe karşı görevlerini yerine getirdiklerini, tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ettiklerini söyledi.