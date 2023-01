AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İZBB Başkanı Soyer’in 45 ayını değerlendirdi

CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İZBB’nin 45 ayını kayıp olarak nitelendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP’li belediyeler arasında başarını oranı en düşük belediyenin İZBB olduğunu söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer’in görevdeki 45 ayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir’de bir otelde “İzmir’de kayıp 45 ay” başlığı altında düzenlenen basın toplantısına İl Başkanı Sürekli’nin yanı sıra İZBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları; Deniz Doğan, Dilaver Kişili, Sefa Şahin ve AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak katıldı.



“İzmir hizmetten mahrum kaldı”



Ulaşımdan, altyapıya çeşitli konularda tek tek eleştirilerde bulunan Sürekli, Başkan Soyer’in seçim döneminde dile getirdiği vaatlerinin birçoğunu yerine getiremediğini söyledi. İzmir’in son 45 ayına ilişkin Sürekli, “45 ayda lay-lay-lom görüyoruz. Aşk, çiçek, böcek. Cemreler düşecek dediler vaatlerini sıraladılar ama cemreler düşmedi İzmir yerel hizmette küme düştü. Plan, program yok. Kervan yolda düzülür anlayışıyla yola çıkmışlar. Burada da Seferihisar’da yaptıkları gibi sadece bal yapmayan arı gibi çok konuşuyorlar boş konuşuyorlar. Sonuçta hizmet, yatırım yok. İzmir’in kayıp 45 ayı var. 45 ay değil, 45 yıl geçse CHP’nin zafiyetleri değişmeyecek. Bir kere üretmiyorlar, islemiyorlar ‘engelleniyoruz’ diyorlar. Temel felsefeleri bu. Bu dönemde İzmir vaktinden vakit kaybetmiş, İzmir hizmetten, yatırımdan mahrum kalmıştır” değerlendirmelerinde bulundu.



Bu dönem Cumhur İttifakı alacak



İl Başkanı Sürekli, kendi değerlendirmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İzmir'in 45 ayının İzmirliler nezdinde nasıl değerlendirildiği ve bir anket çalışmasının olup olmadığının sorulması üzerine Sürekli, “İzmirli nazarında 45 ayın karşılığı ortada. Kılıçdaroğlu her geldiğinde gösteriliyor. Biz de iktidar olarak sıkıntılı dönemler yaşadık bazı sıkıntıları da hala yaşamaya devam ediyoruz. İktidar partisinin il başkanı olarak dolar en yüksek sıçramasını yaptığında sokaktaydım. Tepki de vardı ama hakaret yoktu. Doğal samimi bir tepki vardı, konuşuyorduk, anlatıyorduk. ‘Çözerseniz siz çözersiniz’ diyorlardı şimdi bu konuda hiçbir sıkıntıyı sahada görmüyorum. Elektrik faturaları da istenmeyen bir şekilde yükseldiğinde de sahadaydım, vatandaşın durumunu görüyordum. Şu anda gerekli önemleler alındı, elektrik faturaları stabil hale geldi. Yereldeki sorunlar ilgili de geziyorum. Yerel sorunlarla ilgili şikayetler her zaman yüzde 90 oranında fazlaydı. Şikayetler had safhada, protestolar ortada. Anketlere de bu yansıyor. Onların masalarında, kasalarındaki açıklamadıkları anketlerde CHP’li belediyeler arasında başarını oranı en düşük İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu biliyoruz. Bizim anketlerimizde de gün geçtikçe kan kaybı olduğunu görüyoruz. Yerel seçimlere 15 ay var. Bu dönem Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni alacak” dedi.



Borç 5 kat arttı



Basın toplantısında İZBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise Tunç Soyer yönetimindeki İZBB’nin bir borç tsunamisi altında olduğunu öne sürerek “Tunç Soyer’in ilk yılından bugüne kadar kullanılan kaynak yaklaşık 50 milyar lira. Bunun yanında İZBB’nin Tunç Soyer göreve başladığında yaklaşık 2.5 milyar lira borcu varken bu, neredeyse 5 katına çıktı ve bugün 14 milyar gibi bir borçlanma var. Bunun içerisinde 2023 yılında öngörülen borç miktarı yok. Hizmet yok, yatırım yok, sorunlar çözümsüz ve çığa dönüşmüş halde. Tunç Soyer borçları kapatmak için borçlanma ve gayrimenkul satışı yapmıştır” dedi.