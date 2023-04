AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Buca’da teşkilat ile buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca İlçe Teşkilatı ile buluşmasında, ‘’İzmir’de teşkilatlarımız da hazır ve nazır. Buca’da gördüğüm teşkilat ruhu, İzmir’den yakacağımız işaret fişeği ile ülke genelinde eser ve hizmet siyasetimizin milletimizin iradesi ile yeniden tecelli edeceğidir’’ dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, göreve geldikten sonra ilk teşkilat ziyaretini Buca İlçe Başkanlığına yaptı. Parti girişinde Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları tarafından coşku ile karşılaşan Başkan Saygılı, ‘’Buca teşkilatımız geçmişte olduğu gibi bugün de gördüğüm üzere iri ve diri. AK Parti ailesi olarak durmadan yorulmadan milletimiz için ülkemiz için vatanımız için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışıyoruz. İzmir’de, teşkilatlarımız da hazır ve nazır. Milletimizin kurduğu parti olarak milletimizle hep iç içe olduk. Teşkilatımızın güçlü yapısı ile 14 Mayıs seçimlerine şimdiden hazırız. Buca’da gördüğüm teşkilat ruhu, 14 Mayıs’ta, İzmir’den yakacağımız işaret fişeği ile ülke genelinde eser ve hizmet siyasetimizin milletimizin iradesi ile yeniden tecelli edeceğidir. Bu yüzdendir ki, AK Parti 21 yıllık iktidarını, 85 milyon insanıyla doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizin tamamına yaptığı hizmetlere borçludur.’’ dedi.

Genel Başkanımızın teşkilatları olarak onun omzundaki yükleri sırtlanacağız

‘’Milletimiz geçmişte koalisyon dönemlerinde en kısası 3 ay en uzunu ise 3,5 yıl süren koalisyon hükümetleri deneyimi yaşadı gördü.’’ diyerek sözlerine devam eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ‘’AK Parti iktidarı olarak 21 yıl boyunca büyük engellerle karşılaştık ancak yılmadık hem engelleri aştık hem de büyük başarılara imza attık. Bu süreçte büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını gerçekleştirdik. Bizlere düşen başta İl Başkanı olarak şahsım, Mahalle Başkanlarımıza kadar her bir teşkilat mensubumuzun bir an bile boşluk vermeden çalışmasıdır. Görevlerimizi eksiksiz yerine getireceğiz. Motivasyonumuzu bozmadan bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatları olarak onun omzundaki yükleri sırtlanarak, onun liderliğinde, 21 yılda, sağlıktan eğitime, savunma sanayinden gençlik ve spora her alanda yaptığımız yatırımların, ülkemizi müreffeh yarınlara taşımak için atılan her adımın devamını sağlamış olacağız.’’ dedi.