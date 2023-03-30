AK Parti İzmir'in yeni başkanı Bilal Saygılı oldu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etmesinin ardından yerine MÜSİAD İzmir Şube eski Başkanı Bilal Saygılı atandı. Saygılı'ya yeni görevi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde partisinden milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etmesinin ardından geçen iki haftalık süreç sonrası yeni il başkanı belli oldu. Bir süredir İzmir kamuoyunda il başkanlığı için isimi geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, MÜSİAD İzmir Şube eski Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş bugün Ankara'da AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Erdoğan görevi Saygılı'ya verdi. Böylelikle AK Parti İzmir'in yeni il başkanı Bilal Saygılı oldu.

BİLAL SAYGILI KİMDİR?

1970 yılında Ankara’da doğan Bilal Saygılı, ilkokulu 1980’de Kayseri’de bitirdi. Ortaokulu 1984’te Merzifon İmam-hatip Ortaokulu’nda, liseyi 1987 yılında Karşıyaka Lisesi’nde, üniversite eğitimini 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak başarıyla mezun oldu.

1986 yılında kurulan Saygılı Rulman şirketinde 1991 yılında Genel Müdür olarak iş hayatına atılan Bilal Saygılı, bugün şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Rulman ve güç aktarım ürünlerinde Türkiye’nin öncü firmalarından olan Saygılı Rulman’ı 50 metrekarelik bir dükkandan 10 bin metrekarelik bir tesise taşıyan Bilal Saygılı, gerek Türkiye’nin gerekse uluslararası sektörlerin rulman ihtiyacını karşılama noktasında şirketinin küresel ve güçlü bir marka olmasını hedeflemektedir.

MÜSİAD İzmir’in kurulduğu ilk yıllardan itibaren üyesi ve Genç MÜSİAD İzmir’in kurucusu olan Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir'de başkanlık yaptı.

Ticaret hayatındaki başarıların yanı sıra milli otomobil sporcusu, hayırsever bir iş insanı, evli ve üç çocuk babasıdır.



YÜRÜTMEKTE OLDUĞU GÖREVLER

Saygılı Rulman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (1991-…)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı (2019-2022)

Milli Gençlik Vakfı (MGV) İzmir Şubesi Müesseseler Başkanlığı (1994-2000)

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) İzmir Şubesi Kurucu Üyesi (1995-…)

Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği (MMG) Üyesi (2007-…)

Kemalpaşa Sanayi ve İşadamları Derneği (KESİAD) Üyesi (2010-…)

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) MTC 121 Teknik Ayna Komitesi Başkanı (2011-…)

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı (MAVERA) Kurucu ve Mütevelli Heyeti Üyesi (2013-…)

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İzmir Şubesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Vekili (2014-…)

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yönetim Kurulu Üyesi (2019-…)

Eğitime Destek Platformu (EDP) Ege Bölge Koordinatörü (2019-…)

Cihannüma Derneği İzmir Danışma Kurulu Başkanı (2020- …)