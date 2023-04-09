AK Parti İzmir milletvekili aday listeleri belli oldu

AK Parti 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aday listesi belli oldu. İzmir’de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan birinci ve ikinci bölgede liste başı oldu.



Partilerde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi hareketlilik sürerken AK Parti’de de milletvekili adayları belli oldu. Son şeklini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği partinin milletvekili aday listeleri netleşti. Buna göre İzmir’de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birinci bölgede, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ikinci bölgede liste başı oldu. Üç dönem kuralına takılan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise listede yer almadı. Mevcut milletvekillerinden Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Mehmet Ali Çelebi ve Alpay Özalan sıralamada ilk beşe girdi. İl başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olan Kerem Ali Sürekli ise beşinci sıradan aday gösterildi. Ağrı Belediye başkanlığı görevinden istifa ederek aday adayı olan Savcı Sayan birinci bölge altıncı sıradan aday gösterilirken Gazeteci Şebnem Bursalı ise birinci bölge üçüncü sıradan aday oldu.



AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1.Bölge

1- Mehmet Muharrem Kasapoğlu

2- Mahmut Atilla Kaya

3- Şebnem Bursalı

4-Mehmet Ali Çelebi

5-Cemal Bekle

6-Savcı Sayan

7-Enes Efendioğlu

8-Ömür Şanlı

9-Sadık Tunç

10-Nisa Alptekin

11- Sait Başdaş

12-Serdar Muçay

13-Berkay Yıldızhan

14-Hatice Yeliz Karataş



2.Bölge

1- Eyüp Kadir İnan

2- Alpay Özalan

3- Ceyda Bölünmez Çankırı

4- Yaşar Kırkpınar

5-Kerem Ali Sürekli

6-Muhammet Doğan

7-Dilek Yıldız Büyükdağ

8-İsmail Hancı

9-Ahmet Can Çelik

10 Gülşen Gezici

11-Halil Polat

12-Veysel Güldoğan

13-Güven Demirağ

14-Yasin Demirel

