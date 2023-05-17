AK Parti İzmir’de 28 Mayıs zirvesi.... Saygılı: Büyük zaferin sandığında buluşacağız

AK Parti İzmir İl Başkanlığı 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendi. İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçe başkanlarının ardından; milletvekilleri, adaylar, belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. ‘Saha ve sandık’ gündemiyle yapılan toplantıların ardından bir açıklama yapan Başkan Saygılı, “14 Mayıs sandığı gösterdi ki; milli irade AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın yanında olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızı işaret ediyor. Halkımızın 28 Mayıs mührü, bu işaretin nihai noktasını koyacak. AK Parti İzmir teşkilatları tüm benliği ve varlığı ile alanda olmaya, hemşerilerimizle buluşmaya devam ediyor. İnanıyoruz; ‘Büyük Türkiye Zaferi’ için de sandıkta buluşacağız” diye konuştu.

Milletin dediği baş üstünde olmalı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “AK Parti İzmir teşkilatları, milletvekilleri, milletvekili listeleri, belediye başkanları, meclis üyeleri sahada hemşerilerimizle birlikte olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız, her zaman ‘Seçim sandıkta kazanılır, sandık namustur’ diyor. 14 Mayıs’ta milletimizin tercihine sahip çıkan kadrolarımız, 28 Mayıs sandığına da sahip çıkacak. AK Parti, milletin dediğini her daim başının üstünde tuttu. Her seçimde verdiği mesajı aldı, davasından ve hizmet yolculuğundan bir an bile taviz vermedi. Her seçimin ardından ayrım yapmadan milletin yanında olmaya devam etti. Bugün gelinen nokta, 21 yıllık emeğin sonucudur. Demek ki, milletimizle kurduğumuz gönül bağı çok güçlü. Demek ki, çaldığımız kapılara, girdiğimiz evlere samimiyetimizi ve gayretimizi geçirebilmişiz. Şimdi, 28 Mayıs’a, o tarihi güne başımız dik, gönlümüz rahat gidiyoruz. Sandığa çağrımızı, içimize sinerek en güçlü sesimizle yapıyoruz. Büyük Türkiye Zaferi için, sandık başına diyoruz. Daha yapılacak çok iş var ve bunları da ancak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız liderliğinde AK Parti yapar. Cumhur İttifakı yapar.”

Gençlerin bu zaferde de izi olmalı

İl Başkanı Bilal Saygılı; gerçekleştirdikleri zirvenin ardından yaptığı açıklamada, özellikle gençlere seslendi. ‘Gençlerin bu zaferde de izi olmalı!’ diyen Başkan Saygılı; “14 Mayıs, gençlerimizin yoğun katımları ile gerçekleştirildi. Liderimize, AK Partimize ve Cumhur İttifakı’na desteklerini sandıkta gösterdiler. Hepsine sonsuz teşekkürler. Şimdi onlardan aynı heyecanlı katılımı ve desteği 28 Mayıs’ta da bekliyoruz. Yarın arkalarına dönüp baktıklarında, ülkemiz için yaşadığımız güzel İzmir için ne kadar doğru bir karar verdiklerini görecekler. Onları, kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyümeye devam eden Türkiye için oy kullanmaya özellikle davet ediyorum. Yarınlar onların, bizlerin bıraktığı yerden onlar devam edecek. Bu güzel ülkeye hizmet etme onurunu yarın onlar yaşayacak” diye konuştu.

Uhuletle ve suhuletle

Teveccühünü, Gazi Meclis’te Cumhur İttifakı’nın çoğunluğunu sağlamaktan yana kullanan milletin, açık ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ettiğini vurgulayan Başkan Saygılı; “Şimdi sıra, uhuletle ve suhuletle son sözü söylemekte. Huzurlu, güvenli bir atmosferde sandığa gitmekte. Ama, mutlaka sandığa gitmekte. İzmir’in barış, hoşgörü ve vatanperver damarı, inanıyorum ki 28 Mayıs sandığında farkını yine gösterecek. İzmir farkı, hiçbir zaman sözde kalmamıştır. İzmir; siyasi, sosyal tüm dinamikleriyle demokratik ve güvenli bir seçim atmosferini yaratmayı bilmiştir. Yine bilecektir. Şimdi de ‘29 Mayıs sabahında, kaldığımız yerden yola devam…Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğimiz oylarla, soluksuz hizmete ve gerçek icraat siyasetine devam… diyoruz” dedi.