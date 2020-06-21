AK Parti Konak'ta seferberlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci ile birlikte yaptığı "Gönül Seferberliği" çağrısı; İzmir teşkilatlarında büyük bir hareketlilik yarattı. Konak İlçe Başkanlığı'nın organizasyonu çerçevesinde yürütülen mahalle ziyaretlerinde 450 kişi rozet takarak partiye katıldı.

Konak'ta başlayan katılımların artarak süreceğini belirten AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş; "İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli 7-24 alanda, onun önderliğinde ilçe teşkilatlarımız teyakkuzda. İlçemizde ilk adım olarak farklı siyasi görüşlerden 450 hemşerimiz aramıza katıldı. Bu gönül birliği güçlendikçe ülkemiz güçlenecek; AK gönüllüler arttıkça İzmir de yerel hizmete kavuşmanın kapısını aralamış olacak. Bu bir güven meselesi. Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor. Çünkü bizim işimiz kavga değil, gönül işi..." diye konuştu.

Katılım programında yeni partililerle sohbet eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise AK Parti'nin 18 yıllık başarısının arkasında bu gönül birliğinin olduğunu vurguladı. Çankırı; "Eğitimden sağlığa her alanda büyük reformlara imza attık. Bunu, milletimizin iradesi ile onlarla birlikte yaptık. Dışarıda ve içeride birliğimize nifak tohumu ekmek isteyenlere rağmen yaptık. Bu katılımlar gösteriyor ki; bu gönül seferberliği milletimizde de heyecan yaratmış." dedi.

Felaket tellallarının hevesi kursağında kaldı

Konak'ın Yenişehir, Gültepe, Ballıkuyu ve Hatay mahallelerinde üye katılım programına; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, AK Parti İzmir İl Teşkilat Başkanı Nail Kocabaş, İl Başkanlığı Bölge Başkanı Yusuf Gültekin, İl Başkanlığı İlçe Koordinatörü Elif Özüm, İl Yöneticisi Cenk Özen katılım sağladı. Karşılaştıkları heyecana değinen ve hizmet yolculuklarına güçlenerek devam ettiklerini belirten AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; son olarak pandemi sürecinde tüm dünyaya ışık tutan bir liderlik sergiledi. İnsan odaklı yönetim anlayışı ile sözde medeniyet beşiği olan ülkelere ders verdi. Gerek içeride gerekse dışarıda ülkemizin başarısız olması için çalışan felaket tellallarının heveslerini kursaklarında bıraktı. Ne mutlu ki; bu badireden de yüzümüzün akıyla çıkıyoruz." dedi. "Gönül seferberliğimiz" ile de giderek büyüyen bir aile olduklarını söyleyen Başdaş; "450 İzmirli kardeşimiz, büyüğümüz aramıza katıldı. Bu katılımlar devam edecek. Diğer mahallelerimizde de teşkilatımızla birlikte milletle kucaklaşmaya, sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam ederken, çığ gibi büyüyeceğiz. Biz; milli değerleri, Cumhurbaşkanı ile gurur duymak yerine, kötülemeyi tercih edenlere karşı sağırız, körüz. Çünkü biz, millete hizmete odaklanmışız. Bu insan sağlığı üzerinden dahi menfaatçilik yapanlarla, sosyal medya hokkabazlarıyla; utanmaz, yüzü kızarmazlarla kaybedecek vaktimiz yok. Onların defterini yargı ve tarih dürecek. Biz doğru işler yapıyoruz ki, milletimiz bu yolculukta bizimle yürümek istiyor. Aramıza katılan tüm hemşerilerime hoş geldin diyorum. Yolumuz açık olsun." dedi.

Millet ile devlet arasındaki duvarı kaldırdık

AK Parti'nin, gönül birliği temelinde, millet ile devlet arasındaki duvarları kaldırarak başarılarla 18 yılı geride bıraktığının altını çizen İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise; "Bu başarıda, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsünün ve kararlılığının rolü büyük. O daima gücünü milletten alan bir lider oldu. Sözde 'egemenlik milletindir.' diyen ama millete rağmen at koşturmak isteyenlerin tam tersine; milletin iradesine, davasının haklılığına sığındı. Bu güçle büyük reformlar gerçekleştirdik. Şimdi de yeni bir gönül seferberliği ile teşkilat olarak tazeleniyor, milletimizle kucaklaşıyoruz. Yerel hizmetten yıllardır mahrum kalan, ideoloji siyasetine kurban edilen İzmirli hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Konak İlçe Teşkilatımızın üye katılım programını mahallelerimizde gerçekleştirdik. 450 yeni AK Gönüllü hemşerimizle bir araya geldik. 18 yıldır millet ile devlet arasına art niyetle örülmüş duvarı kaldırdık. Şimdi de hizmet ve birlik beraberlik çatımızı büyüterek yeniden örüyoruz. İzmir'in ilk yerel seçimde AK belediyecilikten yana irade koyacağına eminim. Bizi mahallerimizde karşılayan heyecan bunu gösteriyor." dedi.



