AK Parti'li Başdaş’tan Batur’a eleştiri, Konaklıya müjde

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Konak’ta Büyükada, Vezirağa ve Lale mahallelerinin kentsel dönüşümünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş Konak Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına İlçe Başkanı Başdaş’ın yanı sıra Konak Meclisi Ak Parti Grup Başkan Vekili İsmail Özen, Konak Meclisi Ak Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, ilçe başkan yardımcıları Melih Bingöl, Ali Hakan Kerci ve Taner Deniz katıldı.

Geçen ay Konak Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen 2022 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başdaş, Konak’ın 30 ilçe içinde en geri kalan ilçe olduğunu söyledi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a göreve geldiğinde borçsuz bir belediye ve kasada belli bir miktar para bırakıldığını ifade eden Başdaş, “Hem o para tükendi hem de 73 milyon liraya yakın borçlu bir belediye oldu. Geri kalan süreçte de bu rakam daha da artacak. Bu bütçe Konak’a hizmet bütçesi değil; günü kurtarma bütçesidir. 2022 yılı bütçesi 634 milyon bütçesi Cumhur İttifakı tarafından reddedilse de CHP’nin oyları ile kabul edildi. 634 milyonluk bütçenin gerçekleşme payı ise yüzde 75. Konak Belediyesi’nin genel giderleri 490 milyon. Hiçbir şey yapmasak bile 15 milyon açık vereceğiz. Konak Belediyesi bırakın yeni hizmet yapmayı bu bütçeyle personel maaşını dahi ödeyemeyecek duruma gelecektir! ‘Konak’a çağ atlatacağız’ dediler ama ilçemiz Batur’a bir iki gömlek büyük geldi. Sayın başkana buradan bir kez daha sesleniyorum bütçeyi belediye meclis üyelerimizin de denetleyebilmesi için belediye şirketlerine aktarmaktan vazgeç, şeffaf ol, gel ortak akılla Konak'ı bu kötü durumdan çıkaralım” dedi.

Sosyal yardımlar yıldan yıla düşüyor

Abdül Batur'un seçilmesinden bu yana Konak Belediyesi'ne bağlı Sosyal Yardımlar Müdürlüğü'nün bütçesinin sürekli düştüğünü vurgulayan Başdaş, “2019 yılında müdürlüğün bütçesi 3 milyon 300 bin lira iken 2022 yılında yüzde 50’den fazla düşüşle bir milyon 600 bin liraya düşürüldü. Burada bir başka kalemi ise sosyal yardım kartı ve aşevi bütçesi… Bu bütçeler 2021 yılında 750 bin lira iken 2022'de yüzde 55 düşüşle 350 bin TL ye düşürülüyor. Bu rakamlar da bu yıl vatandaşa yardımların iyice azalacağının açık göstergesi. Her yerde halkçılıktan sosyal belediyecilikten dem vuran Batur'a soruyorum: Bu mu halkçılık?” diye konuştu.

“2022 yılına dair endişelerimiz var”



2022 Belediye bütçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki düşüşe anlam veremediklerini söyleyen Başdaş, “2021 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 88 milyon 889 bin lira, bütçe ayrılırken 2022 yılında yüzde 92'lik düşüşle 6 milyon 779 bin lira ayrılmış. 2022 yılına dair endişelerimiz var. Artık vatandaş kendi sokağını kendi temizleyecek herhalde! Sayın Batur, geçtiğimiz aylarda Alsancak'taki apartman görevlilerine süpürge, kova gibi temizlik ekipmanları dağıtmıştı. Beceriksiz yönetimleriyle temizliğe bütçe ayırmayan Batur, artık bu kardeşlerimize, ‘Ekipmanınızı vermiştik, bundan sonra sokakları siz süpürün’ mesajı atarsa hiç şaşırmayız! Temizliğin hijyenin artması gereken bir zamanda temizlik bütçesini yüzde 92 düşürmek Konak'ın içine düştüğü durumu özetlemeye yetiyor herhalde” şeklinde konuştu.

“Halkımız gerçekleri biliyor”

Gültepe İmar Planları’nın Mimarlar Odası’nın yaptığı itiraz sonucu yürütmeyi durdurma kararı alınmasına karşı ise Başdaş ‘danışıklı dövüş’ iddiasında bulunarak “2020 yılı ağustos ayında bizim çekincelerimiz ve şartlı onaylarımızla planlar belediye meclisimizden oy birliği ile geçti. Projedeki hataların ve oluşabilecek mağduriyetlerin zaman içerisinde düzelmesi gerektiğini defalarca ifade ettik. İnsanımıza her fırsatta umut veren Batur, her geçen gün verdiği sözleri tutamıyor. Planlara gelen 6 bin 317 itiraza kulak asmadan mecliste ret ettiren başkan, parselizasyon planlarının önce mart, sonra ağustos ve son olarak ekim ayında açıklanacağını söyledi. Daha parselizasyon planlarını açıklayamayan Başkan'ın imdadına Mimarlar Odası yetişti. Biz başkanın çıkış yolu bulamayınca kendini mağdur göstermek için Mimarlar Odası'na itiraz telkininde bulunduğunu düşünüyoruz. Şimdi. Biz yapacaktık ama mahkeme durdurdu diyecek. Halkımız gerçekleri biliyor. Bu ucuz numaralarından sıkıldık. Başkan yapamıyorsa suçu başkalarında değil, kendi beceriksiz yönetiminde arasın" diye konuştu.

Konak’a üç müjde

AK Parti iktidarının ilçeye yaptığı yatırımları da anlatan Başdaş, “Alsancak eski TEKEL depolarının olduğu alan 2022 sonuna kadar modern kültür merkezine dönüşecek. Ayrıca son zamanlardaki en büyük müjdeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’dan aldık. Sayın Bakanımız İzmir’e geldiğinde Yeşildere’deki Atatürk Rölyefi’nin olduğu alandan geçerken bu görüntünün ne İzmir’e ne de Türkiye’ye yakışmadığını söyledi. Bu alandaki Büyükada, Vezirağa ve Lale Mahallelerimiz bakanlığımız tarafından dönüştürülecek. Yaptığımız değerlendirmede milletvekillerimizle birlikte ayın 16’sında Ankara’ya gidip bakanlık ile görüşeceğiz. Bu üç tane mahallenin kapsamını geliştirilmesini söyleyip 30 yıldır çekilen çilenin yok edilmesini istiyoruz. Buradan Konak Belediye Başkanımız’a sesleniyorum. Gültepe ve Beştepeler'de hazırladıkları bu planlarla dönüşüm gerçekçi değil. Halkımızı mağdur etmekten vazgeçip buraları bakanlığımıza devredin. Biz hükümet olarak insanları mağdur etmeden yerinde dönüşüm gerçekleştirelim” dedi.

Konak’ta doğalgazı olamayan mahalle var

Basın mensuplarının “Konak’ın en büyük sorunu nedir?” sorusuna ise AK Partili Başdaş, “Bizim en büyük sorunumuz Batur ile Soyer’in karşı karşıya gelmesidir. Bir iş yapılamıyor. Kokudan mı, trafikten mi, yapılmayan hizmetten mi bahsedeyim. İmar planları olmadığı için doğal gazı olmayan mahalleler var. Kemeraltı’da yazın kokudan insanlar gelmiyor. Kışın esnaf yağmur yağmasın diye dua ediyor. Altyapı Konak’ta sıfır. Bizden iki defa destek istedi, ikisinde de tam destek olduk. Batur ne zaman kapımızı çaldıysa boş çevirmedik ve elimizden geleni yaptık. Maalesef iki yıl sonra Konak Belediyesi bataklığa girecek. Bu anlayışla hiçbir şey yapılamaz. Batur’a sesleniyorum, yol yakınken bütçeye aktarılan paranın şeffaf olarak açıkla. Bütçenin Yüzde 50’sinden daha fazla belediye şirketine aktarıyor. Bütçenin bu kısmını ne ben ne de meclis üyelerimiz nerelere gittiğini bilmiyoruz. Tek bir şey biliyoruz, Konak’a hizmet olarak aktarılmadığıdır” diye yanıt verdi.