AK Parti'li Bekle, Makedonya'da

Ülkemizin her bölgesinde Makedonya kökenli ve Balkan coğrafyasıyla gönül bağı taşıyan insanların yaşadığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Türkiye'de yüzyıllardır süren kardeşliğimizin neticesinde, ilk ziyaretimi Makedonya'ya gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Türkiye ile Makedonya arasındaki ekonomik, askeri, toplumsal, siyasi, kültürel ve diğer ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların başarı ile devam ettiğini söyleyen Bekle, "Bunun yanı sıra ülkelerimiz ve halklarımız arasında sadece diplomatik değil, bir gönül ilişkisi de var" diye konuştu.

Diğer bölge ülkelerine kıyasla Romanların, Makedonya'da daha çok imtiyaz sahibi olduğunun altını çizen Bekle, "Makedonya'da milletvekili, belediye başkanı, özel bir televizyon kanalı ve haber portalı bulunuyor. Aynı zamanda Makedonya'nın devlet televizyonu ve radyosunda kendi dillerinde yayınlar yapılan Romanlar, Şuto Orizari'deki okullardan kendi ana dillerini de seçmeli ders olarak öğreniyor. Şuto Orizari ve Kumanova belediyelerinde Roman dili resmi dil olarak kabul ediliyor" dedi.

Bakanlarla toplantı

Bu ziyaretler çerçevesinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Romanlardan Sorumlu Devlet Bakanı Muzafer Bajram ve Roman Milletvekili Samka İbraimoski ile bakanlık ofisinde bir toplantı yaptıklarını belirten Bekle, "Sayın Bakanımız ve vekilimizi ülkemizdeki işbirliklerimiz için Türkiye'ye davet ettim. Kendilerini misafir etmekten mutluluk duyarız" dedi. Balkan ülkelerindeki tek Roman Belediye Başkanı 40 bin nüfuslu Shuto Orizari'nin Belediye Başkanı Rajo Kurto Dudush'u ziyaret ettiğini sözlerine ekleyen Bekle, "Yerel yönetimler arası bilgi paylaşımı, İzmir'de kardeş şehir planlamalarımızı görüştük" dedi.