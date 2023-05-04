Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
0
Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur
Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur
0
Erdoğan'dan çalışan ve emekliye müjde
Erdoğan'dan çalışan ve emekliye müjde
0
Soylu: Salya sümük ağlatarak, taziyeye göndermeyen namerttir
Soylu: Salya sümük ağlatarak, taziyeye göndermeyen namerttir
0

AK Parti'li Dağ, Bergama Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu

Hizmete giren Bergama Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu yol sayesinde hem zaman hem de yakıt tasarrufu yönünden bakacak olursak yıllık ortalama 140 milyon civarı bir kazanç sağlanmış olacak" dedi

AK Parti'li Dağ, Bergama Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu
04 Mayıs 2023 Perşembe 14:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hizmete giren Bergama Çevre Yolu'nda incelemede bulundu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile AK Parti İzmir milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli'nin eşlik ettiği Hamza Dağ, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'den bilgi aldı.

Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapılmasından sonra Akhisar ve Soma çıkışlarından vatandaşların Dikili, Ayvalık gibi turizm bölgelerine gidişinin buradaki trafiği ciddi anlamda artırdığını belirtti.

Hizmete giren Bergama Çevre Yolu'nun şehir içi trafiği rahatlatacağını ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Bergama'dan yılda ortalama 19 bin 61 araç geçiyor. Bu, Bergama nüfusu bağlamında baktığımızda çok ciddi bir sayı. Onun için bu yolun çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunu bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Bu yol sayesinde hem zaman hem de yakıt tasarrufu yönünden bakacak olursak yıllık ortalama 140 milyon civarı bir kazanç sağlanmış olacak. İnşallah bugün başlayacak süreçle birlikte bu bölgede ciddi bir rahatlamaya fırsat verecektir. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da nasıl duble yollarda, otoyollarda, yüksek hızlı trende devrimler ortaya koymuşsak yine aynı devrimleri ortaya koymaya devam edeceğiz."

Dağ, yolun maliyetinin 420 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.

"Büyük bir yatırım"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da İzmir-İstanbul Otoyolu'nun ve Kuzey Ege Otoyolu'nun açılmasının bölgeyi çok daha önemli hale getirdiğini, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kaz Dağları geçişinin bölgeyi Avrupa Otoyolu'na bağlayan hızlı bir güzergah haline getirdiğini söyledi.

Bergama'nın artık bir kavşak noktası olduğunu ifade eden Koştu, "Şehir içinde yıllardır trafik ağır akıyordu. Bundan artık kurtuluyoruz. Trafik güvenliği, tarihi şehrin dokusunun korunması açısından bu yolun açılışı çok önemli. Büyük bir yatırım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında Bergama'yı ziyaret ettiğinde sözünü vermişti. Bakanlık hızlıca programına aldı." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hamza Dağ #çevre yolu #bergama
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Ukrayna'nın müzikle sesi olan grup, İzmir'de konser verdi
Sonraki Haber
Elektrik akımına kapılan kadın öldü
Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur
Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur
0
İYİ Parti'nin reklam filmine erişim engeli
İYİ Parti'nin reklam filmine erişim engeli
0
AK Partili Çankırı, İZBB'ye yüklendi: Millet ittifakına oy toplayacağınıza İzmir'e hizmet edin
AK Partili Çankırı, İZBB'ye yüklendi: Millet ittifakına oy toplayacağınıza İzmir'e hizmet edin
0
CHP'li Nalbantoğlu: İzmir kendi göbeğini kendi kesiyor
CHP'li Nalbantoğlu: İzmir kendi göbeğini kendi kesiyor
0
AK Partili Yıldırım'ndan "PKK ve FETÖ terör örgütünü meşrulaştırma seçimi" çıkışı
AK Partili Yıldırım'ndan "PKK ve FETÖ terör örgütünü meşrulaştırma seçimi" çıkışı
0
Sinan Oğan: Çiftçilerimiz büyük arazilerin hissedarı olacak
Sinan Oğan: Çiftçilerimiz büyük arazilerin hissedarı olacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.