AK Parti'li Dağ, Bergama Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu

Hizmete giren Bergama Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu yol sayesinde hem zaman hem de yakıt tasarrufu yönünden bakacak olursak yıllık ortalama 140 milyon civarı bir kazanç sağlanmış olacak" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hizmete giren Bergama Çevre Yolu'nda incelemede bulundu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile AK Parti İzmir milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli'nin eşlik ettiği Hamza Dağ, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'den bilgi aldı.

Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapılmasından sonra Akhisar ve Soma çıkışlarından vatandaşların Dikili, Ayvalık gibi turizm bölgelerine gidişinin buradaki trafiği ciddi anlamda artırdığını belirtti.

Hizmete giren Bergama Çevre Yolu'nun şehir içi trafiği rahatlatacağını ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Bergama'dan yılda ortalama 19 bin 61 araç geçiyor. Bu, Bergama nüfusu bağlamında baktığımızda çok ciddi bir sayı. Onun için bu yolun çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunu bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Bu yol sayesinde hem zaman hem de yakıt tasarrufu yönünden bakacak olursak yıllık ortalama 140 milyon civarı bir kazanç sağlanmış olacak. İnşallah bugün başlayacak süreçle birlikte bu bölgede ciddi bir rahatlamaya fırsat verecektir. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da nasıl duble yollarda, otoyollarda, yüksek hızlı trende devrimler ortaya koymuşsak yine aynı devrimleri ortaya koymaya devam edeceğiz."

Dağ, yolun maliyetinin 420 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.

"Büyük bir yatırım"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da İzmir-İstanbul Otoyolu'nun ve Kuzey Ege Otoyolu'nun açılmasının bölgeyi çok daha önemli hale getirdiğini, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kaz Dağları geçişinin bölgeyi Avrupa Otoyolu'na bağlayan hızlı bir güzergah haline getirdiğini söyledi.

Bergama'nın artık bir kavşak noktası olduğunu ifade eden Koştu, "Şehir içinde yıllardır trafik ağır akıyordu. Bundan artık kurtuluyoruz. Trafik güvenliği, tarihi şehrin dokusunun korunması açısından bu yolun açılışı çok önemli. Büyük bir yatırım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında Bergama'yı ziyaret ettiğinde sözünü vermişti. Bakanlık hızlıca programına aldı." diye konuştu.