AK Parti'li Hızal: Soyer, partinin değil İzmir'in başkanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Millet İttifakı belediye başkanlarının bir araya gelerek koordinasyon adı altında yaptıkları toplantıya Cumhur İttifakı belediyelerinin davet edilmemesine sert tepki gösterdi.

CHP'li yönetim tarafından particilik yapılmayacağının her fırsat dile getirildiğini kaydeden Hızal, "Bu söylemlere sahip bir Büyükşehir Yönetimi nasıl olur da 25 belediye başkanını sözde koordinasyon toplantısına çağırır da Cumhur İttifakı belediyelerini çağırmaz? Eşit davranmak böyle mi olur? Daha en baştan ayrımcılık yapıldı. Kentin sorunlarının çözümü konusunda sadece 25 belediye ile mi yol yürümeyi tercih edecekler? Böylesine sorumsuz ve bir tarafın hizmetine hareketle yapılmış bu sözde koordinasyon toplantısı bize CHP zihniyetinin kendi menfaatinden başka bir şeye önem vermediğini bir kez daha göstermiştir" dedi.

Yeri de yanlış

Toplantının yeriyle ilgili de eleştirilerde bulunan Hızal, "Sadece Millet İttifakı'nın temsilcilerinin bir araya geleceği toplantı düzenlenecekse bunun yeri İzmir Büyükşehir Belediyesi değil, parti binaları yada özel alanlardır" diye konuştu.

Tunç Soyer'in şehrin Belediye Başkanı olduğunu hatırlatma ihtiyacı duyduğunu sözlerine ekleyen Hızal, "Partinin belediye başkanı gibi davranan Soyer artık İzmir'in Belediye Başkanı olduğunu hatırlamalıdır. Bu tarz basit particilik reflekslerini CHP İl Başkanlığı çatısı altında yapmalı" dedi.