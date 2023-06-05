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AK Parti'li İnan'dan, "AK Parti'yi destekleyici" sözleri nedeniyle tepki gören gence ziyaret

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bir sokak röportajında AK Parti'yi destekleyici ifadeleri nedeniyle çevresindeki bazı kişilerin tepki gösterdiği 18 yaşındaki Ayşenur Şen'i Menemen ilçesindeki evinde ziyaret etti.

AK Parti'li İnan'dan, "AK Parti'yi destekleyici" sözleri nedeniyle tepki gören gence ziyaret
05 Haziran 2023 Pazartesi 18:33

Türkiye'nin özgüvenli ve cesaretli gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan İnan, Şen'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu dile getiren İnan, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız ve partimiz bu zamana kadar gençlerin desteğiyle hep tarihi başarılara imza attı. Partimize gençlerin ne denli samimi destek verdiğini de Ayşenur kardeşimiz göstermiş oldu. Gençlerimizi yalnız bırakacak değiliz. Herkes demokratik tercihlerini, fikirlerini ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Bu tür saldırıları da hep birlikte kınamamız lazım. Genç bir kardeşimizin sokak ortasında düşüncelerinden, tercihlerinden dolayı sıkıştırıp adeta köşe başında böyle dar bir sokakta taciz ediyormuşçasına sırf 'AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı' destekliyor diye sözlü tacize uğramasını doğru bulmuyoruz. Ayşenur'un bu özgüvenli duruşu, AK Parti gençliğinin duruşu diyoruz."
Ayşenur Şen de sokak röportajı sırasında insanların bir anda üstüne gelmeye başladığını söyledi.
İnan'ın ziyaretinden çok mutlu olduğunu ifade eden Şen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Sonuna kadar da AK Parti'ye oy vereceğim, yani ölesiye kadar da 'AK Parti' diyorum başka da bir şey demiyorum." dedi.
İnan, Şen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde "Ayşenur Şen'e sevgilerimle" yazan imzalı fotoğrafını hediye etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ak parti #Eyyüp Kadir İnan
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