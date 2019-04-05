AK Parti'li Kaya'dan CHP'li İsmail Uygur'a: Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletmem

Torbalı'da resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen, ancak mazbatasını almadan yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında suç duyurusunda bulunulan CHP'li İsmail Uygur'a, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya tepki gösterdi. Kaya, Uygur'u hedef alarak, "Sana Torbalı'da Kandil türküsü söyletirsem namerdim" dedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı seçilen, mazbatasını almadan belediyeye giden CHP'li İsmail Uygur'a, burada yaptığı açıklamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu. Uygur, sözlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, Torbalı Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Adnan Yaşar Görmez ile AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'yı kastettiğini söyledi. Bunun üzerine Atilla Kaya, yazılı açıklama yaparak, Uygur'a tepki gösterdi. Kaya'nın açıklaması şöyle: Mazbatasını dahi almadan belediye binasına giden bu zatın, kullandığı ifadeler gayet net ve açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmiştir, tehditler savurmuştur. Şimdi de görüyorum ki çark etmiş, bu sözleri bana ve Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez'e söylediğini iddia etmiştir. Ben bu şahsa diyorum ki; Yine mert olamamışsın, her zamanki gibi yalana sarılmışsın.

Burası değneksiz köy değil

Adam ol, mert ol. Herkes senin ne söylediğini ve maksadını gayet iyi biliyor. Seçimlerde kimlerle iş birliği yaptığın yazılı ve ispatlı bir şekilde mevcuttur. Bedel ödemeye çok erken başlamışsın. Ben Torbalı'da doğdum, Torbalı benim evim. Ben de bu ilçede sana Kandil'in türküsünü söyletirsem namerdim. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yaptığın bu densizlik, bu hadsizlik asla kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ifadelerle nezaket sınırlarını ihlal edenler, bizleri her daim karşılarında dimdik bulacaklardır. Burası değneksiz köy değildir. Herkes yerini ve haddini bilecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, tehditler savuran bu zat, bunun bedelini hukuk çerçevesinde ödeyecektir. Bu ahlaksız duruşa karşı sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Bu işin peşini de asla bırakmayacağız."

Yenilgiyi hazmedemediler

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Torbalı Belediye Başkanı seçilen ve henüz mazbatasını almayan CHP'li İsmail Uygur'un seçimden önce hakkındaki iddiaları yanıtlamak için konuştuğunu ve sözlerinin muhatabının da Adnan Yaşar Görmez ile Atilla Kaya olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu anlayabilecek siyasi tecrübeye sahip olduğunu belirten Yücel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

AKP'lilerin yaptığı niyet okumaktır. Sözlerin sahibi kimi eleştirdiğini açıkça ifade ediyor ama onlar Torbalı'da aldıkları seçim yenilgisinin acısını çıkarmak için işlerine geldiği gibi algılamak istiyorlar. Torbalı'da yaşayan herkes bilmektedir ki ilçede açık ara farkla belediye başkanlığı seçimini kazanmış İsmail Uygur'a, AKP'nin belediye başkan adayı ve AKP'li yöneticiler tarafından yapılan sözlü saldırılar var. Torbalı'da seçim kampanyası süresince akılalmaz suçlamaların ve belediye başkanımızı terör örgütleriyle bir arada göstermek için hatta bir terör üyesiymiş gibi göstermek için atılmış iftiraların ardı arkası kesilmedi. Üstelik bunu yapan kişiler Torbalı'da kapı kapı dolaşarak bu yalanlara ilçe halkını inandırmaya çalıştılar. İsmail Uygur her seferinde, kendisine ve partisine atılan bu iftiraların cevabını Torbalıların sandıkta vereceğini ve kendisinin de seçimden sonra konuşacağını söylemiştir.

Sözün muhatabı AKP'li yöneticiler

Yani, Uygur'un kendisinin de ifade ettiği gibi, bu söylemlerinin muhatabı Torbalı'da kendisi hakkında her yerde yalan yanlış konuşan, iftiralar atan AKP'li yöneticilerdir. Sözün sahibinin, kimi hedef aldığını ve bu sözleri kime söylediğini açıkça ifade etmesine rağmen hedefteki kişilerin ısrarla 'Bu sözleri bize değil, Cumhurbaşkanımıza söyledi' diye tutturması tam bir korkaklık ve kendini kurtarma çabasıdır. Akıllarınca Torbalı ve İzmir'deki seçim başarısızlıklarını kendi liderlerine unutturacak ve yine kendi genel başkanları üzerinden farklı bir gündem yaratacaklar. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu acemice ve korkakça yapılan manipülasyona taviz vermeyecektir. Sayın Erdoğan, bu siyasi manevraların kendi partisinin mensupları tarafından neden yapıldığını, neden özellikle hedef kendisiymiş gibi gösterilmeye çalışıldığı anlayacak kadar tecrübeli ve teşkilatını bilen bir genel başkandır."

Kem söz sahibine aittir

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'a tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'ya tepki göstererek, şöyle dedi: Kaybetmenin sinir bozukluğu ile Torbalı Belediye Başkanımıza kötü söz eden AKP milletvekillerinin dillerine ayar vermesini istiyorum. Yüzde 52,49 oy oranı ve halkın takdiri ile Torbalı Belediye Başkanlığı'na seçilen İsmail Uygur'un Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesi ile linç edilmek isteniyor. Beyefendi ve dürüst kişiliği ile Torbalı halkının gönlünde yer edinmiş İsmail Uygur'a AKP milletvekilleri tarafından yoğun bir saldırı var. Bu saldırılar hakaret boyutuna geldi. Biz kimseye hakaret etmedik, etmiyoruz. Ancak millete hakaret edenler siyasi eleştiriye de tahammüllü olmalı. Hakaret dili onlara çok yakışıyor. Kem söz sahibine aittir. Bütün söylediklerini kendilerine aynen iade ediyorum."