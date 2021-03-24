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AK Parti'nin MKYK listesi belli oldu. Bu isimlerin üstü çizildi

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi'nden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun yeni listesi belli oldu. Listede Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz ve Mustafa Ataş gibi isimlerin yer almaması dikkat çekti

AK Parti'nin MKYK listesi belli oldu. Bu isimlerin üstü çizildi
24 Mart 2021 Çarşamba 15:28

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını belirtti. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 vizyonundan ve 2023 manifestosundan bahsetti.

AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hakkında da konuşa Erdoğan, "Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi" ifadelerine yer verdi.

ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER

Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimler şunlar:

    Ahmet Arslan
    Ahmet Sorgun
    Ahmet Tan
    Cevdet Yılmaz
    Erol Kaya
    Eyüp Özsoy
    Gökçen Özdoğan Enç
    Harun Karacan
    Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
    Hatice Merve Tatar
    İffet Polat
    Lütfi Elvan
    Mahir Ünal
    Mehmet Akif Kalaycı
    Metin Yavuz
    Mustafa Ataş
    Mahmut Atilla Kaya
    Osman Nuri Gülaçar
    Tuğba Işık Ercan
    Yavuz Subaşı
    Zehra Taşkesenlioğlu Ban

Etiketler; #ak parti #mkyk #erdoğan #kongre
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