AK Parti'nin MKYK listesi belli oldu. Bu isimlerin üstü çizildi

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi'nden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun yeni listesi belli oldu. Listede Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz ve Mustafa Ataş gibi isimlerin yer almaması dikkat çekti
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını belirtti. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 vizyonundan ve 2023 manifestosundan bahsetti.
AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hakkında da konuşa Erdoğan, "Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi" ifadelerine yer verdi.
ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER
Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimler şunlar:
Ahmet Arslan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Cevdet Yılmaz
Erol Kaya
Eyüp Özsoy
Gökçen Özdoğan Enç
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
İffet Polat
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Mehmet Akif Kalaycı
Metin Yavuz
Mustafa Ataş
Mahmut Atilla Kaya
Osman Nuri Gülaçar
Tuğba Işık Ercan
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenlioğlu Ban