AK Parti'nin MKYK listesi belli oldu. Bu isimlerin üstü çizildi

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi'nden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun yeni listesi belli oldu. Listede Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz ve Mustafa Ataş gibi isimlerin yer almaması dikkat çekti

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını belirtti. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 vizyonundan ve 2023 manifestosundan bahsetti.

AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hakkında da konuşa Erdoğan, "Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi" ifadelerine yer verdi.

ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER

Yeni Merkez Karar ve Yürütme Kurulu için adaylar belli oldu. Mevcut MKYK'daki 21 isim çizik yedi. Mevcut MKYK üyesi Vildan Polat yedek üye olarak aday gösterilirken, çizik yiyen isimler şunlar:

Ahmet Arslan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Cevdet Yılmaz

Erol Kaya

Eyüp Özsoy

Gökçen Özdoğan Enç

Harun Karacan

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

İffet Polat

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Mehmet Akif Kalaycı

Metin Yavuz

Mustafa Ataş

Mahmut Atilla Kaya

Osman Nuri Gülaçar

Tuğba Işık Ercan

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenlioğlu Ban