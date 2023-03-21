AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaset düşünmediğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mehmet Şimşek Bey aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti ama sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak beyan ettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini bir kez daha ifade etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Şimşek, görüşmenin ardından açıklama yapmadan parti genel merkezinden ayrıldı. Görüşmeyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini ve ziyaretin olağanüstü bir durum olmadığını ifade etti. Çelik, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli bakanımız Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bir sürü soru iletti arkadaşlarımız. Mehmet Bey'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü gündem değil. Kendisi çok değerli arkadaşımız, geçmişte hükümetlerimizde görev yaptık. Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra görüştüğümüz bir arkadaşımız. Mehmet Bey, Cumhurbaşkanımızla görüştü. Sizler şunu merak ediyorsunuz; 'aday olacak mı diye.' Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul oldu, sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkı vereceğini, yardımcı olacağını, emek sarf edeceğini bir defa daha ifade etti. Kendisi aktif siyaseti arzu ederse partimizin bütün mekanizmaları açıktır."

'İTTİFAK DEMEK KOALİSYON KURMAK DEMEK DEĞİLDİR'

Çelik, gazetecilerin ittifak görüşmelerini sorması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor" diyerek cevap verdi. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi çalışmaları hakkında da konuşan Çelik, "(Yeniden Refah Partisi) Kendileri böyle bir karar aldı. Bu süreç kapanmış oldu. İttifak demek koalisyon kurmak demek değildir" dedi.