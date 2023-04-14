AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da tespihçiler ile iftarda bir araya geldi:

- "Ülkemizin tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi adı altında kardeşçe yaşaması, çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya koyulan iradeyi her zaman sonuna kadar takip ediyoruz"- "Hiç kimse bizi bu iftar sofralarındaki kardeşlik sofrasından, bereket sofrasından ayıramayacak. Hiç kimse aramıza, terör örgütlerinin ve birtakım şer şebekelerinin fitnesini sokamayacak"

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi adı altında kardeşçe yaşaması, çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya koyulan iradeyi her zaman sonuna kadar takip ediyoruz." dedi.

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Çelik, partisinin il başkanlığında, il kadın kolları yönetici ve üyeleriyle yaptığı toplantının ardından Tesbihçiler Çarşısı'nda tespihçi esnafla iftar programında bir araya geldi.

İftar öncesi esnafa hitap eden Çelik, depremlerde evlerini kaybedenlerin tekrar yuvalarına kavuşmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Çelik, "Dün Malatya'da, bugün Diyarbakır'da konutlar, dükkanlar, çeşitli şekillerde yapılmış ve vatandaşımıza kazandırılmış şehir merkezleri, şehir bölgeleri vatandaşlarımıza teslim ediliyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir sene içerisinde bütün deprem bölgelerindeki yaraları sarmış, bu konutları da yapmış olacağız." diye konuştu.

- "Hiç kimse kardeşliğimize gölge düşüremeyecek"

Önemli olanın birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Ülkemizin tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi adı altında kardeşçe yaşaması, çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya koyulan iradeyi her zaman sonuna kadar takip ediyoruz. İnşallah bundan sonrasında da her türlü şer şebekesinin ülkemize karşı yönelttiği komplolara, ülkemizin çıkarlarına karşı yönelttiği suikast girişimlerine karşı en güçlü iradeyle karşı koymaya devam edeceğiz. Hiç kimse bizi bu iftar sofralarındaki kardeşlik sofrasından, bereket sofrasından ayıramayacak. Hiç kimse aramıza, terör örgütlerinin ve birtakım şer şebekelerinin fitnesini sokamayacak. Hiçbir zaman, hiç kimse kardeşliğimize gölge düşüremeyecek."

- "Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenler var"

Şehitlerin ve gazilerin, sokaklarda özgürce, onurluca, korkmadan, bağımsızlığın gölgesi altında iftarlar yapılabilmesi için büyük fedakarlıklar yaptığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Şimdi buna gölge düşürmek isteyenler var. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenler var. Bayrağımıza göz diken, birliğimize, beraberliğimize göz dikenler var ama biz, bütün Adanalı kardeşlerimizle, Türkiye'nin her tarafında iftar açmayı bekleyen kardeşlerimizle birlikte bir kere daha bu kardeşlik sofralarından söz veriyoruz ki hiç kimse kardeşliğimizi bozamayacak. Hiç kimse dirliğimize halel getiremeyecek, hiç kimse birliğimize herhangi bir fitne gölgesi düşüremeyecek. Kimlerin ülkemizin başına hangi belaları sarmak istediğini görüyoruz ve biliyoruz. 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bunlara müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz."

Çelik, iftar programının ardından tespihçileri gezdi, sohbet etti.