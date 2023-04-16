AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fitne ve fesat şebekelerine en güçlü cevabı vereceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Allah'ın izni, milletin desteği, sizlerin kararıyla, 14 Mayıs günü kullanacağınız oylarla inşallah bütün bu fitne ve fesat şebekelerine en güçlü cevabı vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz" dedi

Adana'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Belediyesince Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Çelik, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü siyasetin Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin teminatı olduğunu söyledi.

Birilerinin, paylaştıkları bu sofraların arasına fitne fesat sokmaya çalıştığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Onların kurtlar sofrası haline getirmesine inat, biz bu mahallelerde bereket sofrasını, kardeşlik sofrasını koruyacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aramıza fitne fesat sokmak isteyenlere birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları birinci sınıf vatandaştır. Aramızda ayrı gayrı yoktur. 'Bu memlekette herkes özgürce yaşasın, herkesin çocukları daha iyi okullarda okusun, daha güzel bir hayata kavuşsun' diye 20 yıldır bu mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde veriyoruz. Ama bu mücadele, esasında sizin mücadelenizdir. Bu mücadele sizin çocuklarınızın geleceğinin mücadelesidir. Geçmiş yıllarda darbelerle, suikastlerle, komplolarla, sabotajlarla bu milletin egemenliğini, özgürlüğünü, hak ve hürriyetini, en önemlisi kardeşliğimizi çalmaya kalktılar. Ama kardeşliğimize en çok sahip çıkan yine Yüreğir'imiz oldu. Bu mahalledeki kardeşlerimiz oldu. Karanlık, meşakkatli zamanlarda, önümüze her türlü engelin çıkarıldığı zamanlarda bu kardeşlerimiz, 'Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız.' dediler. Onun için Allah'ın izni, milletin desteği, sizlerin kararıyla, 14 Mayıs günü kullanacağınız oylarla inşallah bütün bu fitne ve fesat şebekelerine en güçlü cevabı vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz."

Çelik, 28 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'ya geleceğini belirterek, herkesi programa katılmaya davet etti.

"Koltuk kavgası için karşımıza dizilmişler"

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Çelik, felaketten kurtulanlara sahip çıkma konusunda en yüksek iradeyi ayakta tuttuklarını vurguladı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyarbakır ve Malatya'dan sonra bugün de Şanlıurfa'da konut teslimi ve afet konutlarının temel atma törenlerine katıldığını anımsatarak, "Ne diyoruz? Lider masa başında değil, iş başında belli olur." dedi.

"Koltuk kavgası için karşımıza dizilmişler." diyen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz sizin çocuklarınız için bütün Türkiye'yi bir kardeşlik sofrası haline getirmeye çalışıyoruz. Onlarsa Türkiye'yi, memleketimizi, Adana'mızı, Yüreğir'imizi kurtlar sofrasına kurban etmek istiyorlar. Kurtlar sofrasına geçit vermeyeceğiz. Kardeşlik sofrasını korumaya devam edeceğiz. Hepimiz sizin emrinizdeyiz. Hepimiz sizin hizmetinizdeyiz. Karşımızda oluşturulmaya çalışılan fitneyi, aramıza sokulmaya çalışılan fesadı bunun hangi dış şebekeler tarafından organize edildiğini biliyoruz. 20 yıl önce size bu sokaklarda seslenirken karşımıza dikilenlerle mücadele etmek konusunda bir adım geri atmayacağımıza söz vermiştim. 20 yıldır sizin desteğinizle bu karanlık şebekelerin karşısında bir adım geri adım atmadık. Sürekli dimdik durduk. Çünkü yanımızda siz vardınız. Sizin desteğiniz bizimle olduğu müddetçe bizim başaramayacağımız mücadele, yenemeyeceğimiz şer şebekesi yoktur."

"Çok önemli bir seçime gidiyoruz"

Karşılarındaki siyasi partilerin Türkiye'ye hizmet etmek için değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir araya geldiğini anlatan Çelik, şunları ifade etti:

"Siz de onlara eminim ki şunu söyleyeceksiniz; 'Biz Erdoğan'ın yanındayız. Asıl biz size karşıyız. Biz sizinle mücadele edeceğiz'. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Dışarıda Türkiye'nin hasmı olanlar, içeride size getirilen hizmetlere, demokrasimize, eser siyasetine karşı olanların birleştiği tek bir nokta var. O da 'Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin'. Peki sonra ne olsun? Sonra ne olursa olsun. Ülkemizi sömürgeleştirmek isteyen, bu hizmetlerini durdurmak isteyen, bu hizmetlere ket vurmak isteyenlere karşı bizim en büyük güvencemiz sizsiniz. Bizim en büyük dayanağımız sizsiniz. Kim, hangi çıkar grubuna, hangi güç odağına dayanırsa dayansın, bizim dayandığımız bir çıkar grubu yok. Bizim dayandığımız bir güç odağı yok. Bizim dayandığımız yegane güç odağı Yüreğir'dir, sizsiniz, bu mahallelerimizdir."

Çelik, sandığın önlerine gelme zamanının yaklaştığını aktararak, şöyle konuştu:

"Siz kardeşlerimizden istirhamım şudur; şimdiye kadar çok seçim gördük sizlerle beraber. Çok mücadele ettik. Lütfen akrabalarınızı geziniz. Komşularınızı geziniz. Diğer mahallelerdeki kardeşlerimizi geziniz. Bunları anlatınız. Karşımıza çıkarılan fitne fesat şebekesinin Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenlerin nasıl birleştiğini. Ama buna karşı hepimizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen bu siyasete destek vermek istediğini lütfen bütün akrabalarınıza, dostlarınıza, kardeşlerinize, diğer mahallelerdeki komşularınıza anlatınız. Bu mücadeleyi bir kere daha hep beraber vereceğiz. Şimdi yine bir 14 Mayıs günü sandığa gidiyoruz. Ve bütün bu şer şebekelerine, bütün bu fesat odaklarına karşı bir kere daha, 'Yeter, söz milletindir, karar milletindir.' diyeceğiz."

"Bu şer şebekeleriyle mücadeleye devam edeceğiz"

Çocuklara başka organizasyonların elemanı olmayı hak görenlere, çocuklara dağda ölümü adres gösterenlere karşı, kendilerinin, bu çocukların bir gül bahçesindeki nadide bir gül gibi yetişmesini istediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Çok uzun bir yol yürüdük. Bu çocukların önüne ders kitaplarının parayla bile koyulamadığı bir Türkiye'den bugün bütün ders kitaplarının bu çocukların önüne ücretsiz koyulduğu bir Türkiye'ye geldik. Bütün evlatlarımıza ihtimam gösteriyoruz. Kız evlatlarımıza daha ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Niye? Bu çocuklar yarın bir gün Türkiye'nin her tarafını bir çiçek bahçesine çevirsinler diye. Onları Fetullahçı Terör Örgütü'nün ve diğer terör örgütü üyelerinin elemanı yapmaya, onların geleceğini çalmaya kalkanlara karşı kurtlar sofrası kurmaya kalkanlara karşı işte bir kere daha kardeşlik soframızı kurmuş bulunuyoruz. Bu kardeşlik sofrasında el ele, kol kola, kardeşçe, gönül gönüle 20 yıldır nasıl yürüdüysek bundan sonra da aynı şekilde yürüyeceğiz. Siz bu desteğinizi Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize, Cumhur İttifakı'mıza verdiğiniz müddetçe biz bu şer şebekeleriyle, bu fitne fesat odaklarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz."

İftar programının ardından Çelik, vefat eden kanaat önderi İsmail Demir'in ailesini ziyaret etti.