AK Parti Torbalı seçimini yargıya taşıdı!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Seçimin iptali için dava açtıklarını belirten Sürekli, yeni başkan seçiminin usulsüzlük ve tehditlerle baskı altında gerçekleştiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in çağrısı ile olağan üstü toplanan Torbalı Belediye meclisi’nde yapılan seçimde CHP’nin adayı Mithat Tekin’in 17 oy almış Cumhur İttifakı’nın adayı Özgür Erman Çağlar ise 14 oy almış ve Mithat Tekin Torbalı Belediyesi’nin yeni başkanı seçilmişti. Ancak Torbalı Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşanan süreçlerin hukuka aykırı olduğunu iddia eden AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısı ile seçimde yaşanılanları anlattı ve UYAP üzerinden seçimin iptali için dava açtıklarını açıkladı. Toplantıya, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Yerel Yönetimlerden Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu, Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı Meclis Üyesi ve Torbalı Belediye Başkan Adayı Erman Özgür Çağlar katıldı.

Meclis üyelerinin iradeleri yok sayıldı

İl başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşmasına Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatından dolayı üzüntülerini dile getirerek başlayan Ak Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bir dönem kendisi ile büyükşehir meclisinde çalıştıklarını ve İsmail Uygur'a cenabı haktan rahmet dilediğini söyledi. Torbalı Belediye meclisi olağanüstü toplanarak başkan seçme sürecinin başladığını aktaran Sürekli, süreçle ilgili spekülasyonların da ortaya çıktığını dikkat çekerek, “Bu süreçte hiç koşmadık ve açıklamada bulunmadık. Bir acı vardı ve bu sürecin geçmesini bekledik. Ancak ne yazık ki CHP'de vefatına sonran 5-6 adayın ortaya çıkması, ardından Cumhur İttifakı'nın aday çıkartıp çıkartmayacağımız konusunda spekülasyonların başlaması çok acı vericidir. 2004 yılında zamanın şartlarında rahmetli Piriştina hayatını kaybetmiş ve bir karar alınmıştı. O süreçten bu yana AK Partili belediyelere de yaşanan vefatlarda CHP'nin tutumu ne oldu? Bunu araştırdılar mı? Bu bilgiye genel merkezlerinden alabilirler. Geçtiğimiz aylarda Muğla Ula'da AK Partili belediye başkanımız vefat etmiş ve burada CHP aday çıkarmıştır. AK Parti ve Cumhur ittifakı oralarda hiç spekülasyon yapmamıştır. Siyasi etikten ve ahlaktan bahsediliyor. Biz bunları dün gördük. Siyasi etik ve ahlak dün altüstü oldu. Belediye meclis üyelerinin özgür iradelerine ipotek kondu. Torbalıda dün yaşananlar tarihe kara leke olarak geçecektir. CHP zihniyeti tek parti döneminde açık oy gizli tasnif yönetimi kullanmıştı. Dün meclis üyelerinin iradeleri yok sayılarak baskılı bir seçim yapılmıştır” dedi.

Fotoğraflarla kanıt istediler

Seçimde CHP tarafının, oy kullanımı esnasında meclis üyelerinden oy pusulalarının üzerine kimliklerini koyup fotoğraflarını çekerek oluşturdukları WhatsApp grubundan paylaşmaları istendiğini vurgulayan Kerem Ali Sürekli, bu mesajlaşmaların yer aldığı dövizleri paylaşarak, “Dün seçim başlamadan önce grupların grup başkanı olan ilçe başkanları ve adaylar bir araya gelerek belli konularda anlaşmalar yapmıştı. Torbalı'da yapılan gelişmede seçimin sağlıklı geçesi açısından alınması gereken tüm önlemlerde konuşuldu ve karar bağlandı. Ancak buna CHP uymadı. Seçiminin sağlıklı gerçekleşmesi için oy pusulaları Menemen'de olduğu gibi bilgisayar çıktısı olması lazımdı. Aslında zaten seçim öncesi buna karar verilmişti. Seçimde de Cumhur İttifakı'nın 12, CHP'nin 18, Deva'nın da 1 meclis üyesi var. 1'inci turda Cumhur İttifakı adayı 15, CHP adayı 16 oy aldı. Her şey bundan sonra başladı. Bütün usulsüzlükler tehditler bundan sonra başladı. İlk önce ara istediler. Belediye meclislerinde seçimler aralıksız yapılır, Menemen'de de bu gündeme gelmişti. Sonrasında yapılan konuşmalarda ara verilmeme kararı verildi ancak sonra başka bir söylem bulunmuş. Meclis üyelerinden kimlikleri ile oy kullanıldığı sırada fotoğraf istenmiş” diye konuştu.

O isim Seyyit Torun mu?

CHP’li üyelerden fotoğraf istenmesinin ortaya çıkması ile Özgür Erman Çağlar’ın söz alarak durumu bildirdiği ve tutanaklara geçtiğini vurgulayan Sürekli, seçim sırasında oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili’nin üst düzey CHP Başkan Vekili ile görüştüğünü dile getirerek, “Bu bilgiler gelince grup başkan vekilimiz söz olarak bu durumu bildirdi ve tutanaklara bunlar geçirildi. Burada cep telefonları toplanarak seçime devam edilmesi talep edildi. Meclis başkanı da gruplara söz verdi. Sonrası CHP sıraların söz alan Cevdet Sardık, "Biz grup kararı aldık bu şekilde oy kullanacağız bunda bir mahsur yoktur" dedi. CHP Grup Başkanı da böyle bir grup kararı olmadığını söyledi olayı fark edince. Fotoğraf çekme işlemleri de bu süreçte devam etmektedir. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili, üst düzey CHP Başkan Vekili ile konuşuyor, oradan talimatları alıyor ve 'fotaya devam' diyor. Ben bu ismi şu anda açıklayamam” ifadelerini kullandı. Sürekli’nin isim vermeden dile getirdiği yetkilinin ise seçimi takip etmek için Torbalı’ya gelen seçimi Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde takip eden CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun olduğu iddia edildi.



Seçim yargıya taşındı

Konuyla ilgili dün akşamüstü itibariyle UYAP üzerinden seçimin iptali için dava açtıklarını ifade eden Kerem Ali Sürekli, “Adayımız davayı açmıştır, yargı süratle karar verecektir. Gizli oy ilkesi ihlal edilmiştir. Gizli oy ile ilgili TBMM'de nasıl milletvekilleri iradesi korunuyorsa, belediye meclislerinde de bu amaçlanmaktadır. Meclis toplantısının hakkaniyet ile yönetmekle görevli divan kuru başkanının taraflı davrandığı görülmektedir. Oylama devam ederken, CHP Meclis üyelerini yönlendiren söylemleri tek başına seçimin sağlıklı ve üyelerin hür oy kullanmasının önüne geçilmiştir. Bu halde demokratik bir oy kullanılması mümkün değildir. Bu yapılan CHP'li meclis üyelerini mağdur etmiştir. Seçim sağlıklı yapılsaydı sonuç ne olursa olsun herkes saygı gösterildi. Bu tür eylemlerde seçimin bütün saygınlığına saygı düşürülmüştür. Bize CHP'nin tek parti dönemi seçimlerini göstermiştir. CHP'nin yönetiminde seçim yapılsa bu seçimin hali nasıl olur diye kaygılanmamak mümkün değil” diye konuştu.