AK Parti vefa partisidir

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Genç Erdemliler Platformu'nun düzenlediği 'Ahde Vefa' programına katıldı.

Buca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Konferans Salonu'nda bir araya gelen Genç Erdemliler Platformu'nun düzenlediği program AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, belediye meclis üyeleri ve partililerin katılımı ile gerçekleşti. 'Ahde Vefa' toplantısında geçmiş yıllarda vefat eden İzmir'de kurucu gençlik kolları üyeleri merhum Volkan Zehir ve Ceyhun Dinçkal anıldı.

Ecdadımızdan böyle gördük

AK Parti'nin vefaya olan bağlılığını vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Genç Erdemliler Platformu'nun 'Ahde Vefa' programında, hayatlarını kaybeden dava arkadaşlarımız Volkan Zehir ve Ceyhun Dinçkal kardeşlerimizin aileleriyle bir araya geldik. Acılarını bir nebze olsun hafifletebildiysek ne mutlu bize. AK Parti vefaya önem veren bir parti ve bugün bunu burada bir kez daha anladık. Biz vefa partisiyiz. Bizler vefalı insanlarız. Çünkü biz ecdadımızdan ve büyüklerimizden böyle gördük. Genç Erdemliler Platformuna böyle güzel bir program hazırladıkları için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.