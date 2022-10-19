AK Parti'ye katılan Çelebi'nin rozetini Erdoğan taktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini bizzat taktı.



CHP'den İzmir Milletvekili seçilmesinin ardından önce Memleket Partisi'ne geçen daha sonra bu partiden ayrılan Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı partilerinden Ak Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Çelebi'ye rozetini bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Rozet töreninin ardından konuşan Mehmet Ali Çelebi, "Allah utandırmasın öncelikle. Neden buradayım. Sayın Cumhurbaşkanım siz canınız, ben özgürlüğümle tehdit edildim. Bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatına karşı olan mücadelenizde yanınızdayım. Asker kökenli bir milletvekiliyim. Bir milyona yakın asker, silah arkadaşım görevinin başında. Onların verdiği büyük mücadelenin farkındayım" dedi.

"ATATÜRK'ÜN ASKERİ OLARAK YANINIZDAYIM"

Türkiye'nin bölgesinde egemenlik mücadelesi verdiğini belirten Çelebi, "Birçok devre arkadaşım şehit düştü. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK terör örgütü ile mücadelenizde yanınızdayım. Temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi mücadelesini vermektedir. Bu nedenle ben de Atatürk'ün bir askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım" ifadelerini kullandı. Çelebi'nin bu sözleri, AK Parti sıralarında alkış tufanı kopmasına neden oldu.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde de basın mensuplarının partiye katılmasıyla ilgili sorularını cevaplayan Çelebi, "Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim. Benim için çok onurlu bir görev" dedi.