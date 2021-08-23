AK Parti’den Belediye Başkanı Gümrükçü’ye ‘koku’ salvosu

Çiğli’de bazı yerlerin koktuğunu ve yetkinin bakanlıkta olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, ‘’Sayın Gümrükçü, az bile söylemiş. Çiğli değil İzmir geneli kokuyor." diye cevap verdi

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, geçtiğimiz günlerde Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün Çiğli’nin belirli bölgelerinde koku geldiğini ve koku kirliliğinin ne Büyükşehir’de ne de kendilerinde olmadığını, bakanlık yetkisinde olduğu açıklamalarına cevap verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, yaptıkları çalışmalar sonrası, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin gelen kokuda ana kaynaklar arasında olduğunu belirten Başkan Karatekin, ‘’Sayın Utku Gümrükçü, Çiğli’nin belirli bölgelerinin koktuğunu söylemiş. Ancak eksik söylemiştir. Çiğli değil İzmir kokuyor. Farkında değil sanırım. Başta yıllardır çözülemeyen ve şehrin ortasında kalan vahşi depolama yönteminin hala kullanıldığı Harmandalı Çöplüğü kokuyor. Yıllardır Çiğlili hemşehrilerimiz veryansın ediyor ama hala gaz sıkışmalarından dolayı patlamaların olduğu, kokunun yayıldığı bir çöplük burnumuzun dibinde. Evet, Sayın Gümrükçü’nün dediği gibi Çiğli kokuyor. Ama neden kokuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kaklıç Bölgesinde Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nden koku geliyor. Biz gittik yerinde inceleme yaptık. Atık Su Tesisin aktığı yer kahverengiye dönmüş. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer sık sık söylüyor ya, ‘Ben filamingoların da başkanıyım’ diye. İşte o filamingolar, Atık Su Tesislerinden akan kahverengi, kokulu sularda geziniyor. Sayın Gümrükçü Çiğli’deki kokuyu yeni keşfetmiş gibi açıklamalar yapıyor ama başta Çiğli olmak üzere İzmir yıllardır kokuyor. Büyükşehir sorumluğundaki dereler ve körfezin hali ortada. Kokunun yayıldığı yerler belli. Sorumlular belli. Bunca zamandır çözüm üretmeyenler belli. Eğer bu kokunun ortadan kalkmasını istiyorsa adreste belli.’’ dedi.



AK Partili Boztepe, ‘’Denetim yok’’



İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe koku sorunun özellikle yaz döneminde ve sıcak havalarda arttığını vurgularken kokunun özellikle hava karardıktan sonra daha da keskinleştiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde yer alan uzman ekiplerin ve yetkili birimlerin tüm sorulara yanıt vermekten kaçtığını anlatan Boztepe, “Yapılan tespitten görüyoruz ki konunun ana faktörü belediye sorumluluğunda ve İZSU denetiminde olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’dir. Buradan aynı zamanda belediyenin sanayi tesislerinin atıklarını denetlemediğini de görüyoruz. Çünkü bu atıklar da denize ve derelere karışıyor. İzmir Körfezi’nin kirliliği ve koku sorunu için Gediz’in doğduğu yer olan Kütahya’dan seyahate çıkan sayın Tunç Soyer’i burnunun dibindeki yerleri göremeye davet ediyorum” dedi.