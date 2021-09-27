AK Parti’den Soyer’e körfezde kirlilik çıkışı

İzmir Körfezi'ndeki “kirlilik” ve “koku” sorunlarına dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, arıtma tesislerinin körfeze zarar verdiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- AK Parti İzmir İl Başkanlığı, son yıllarda sıkça gündeme gelen İzmir Körfezi'ndeki “kirlilik” ve “koku” sorunlarına dikkat çekmek için basın mensupları ile tekne turu düzenledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli Arıtma Tesisi'nin deniz ile birleşen kısmında basın açıklamasında bulundu.

Yüzülebilir körfez konusunda 3 değil 13 yıl sonra da hedeflere ulaşamayacağını açıklayan İl Başkanı Sürekli, "Hem farkındalık hem körfezin sorunlarını yerinde tespit etmek için basın açıklamasını burada yapıyoruz. 45 dakika önce bostanlı iskeleden ayrıldı. Şu anda Mavişehir Çiğli arıtma tesisinin oradayız. Bugün körfez kirliliği ve kirletme unsurlarını konuşacağız. Çıkış noktamız yerel seçim öncesinde sayın Soyer görev süremden 3 yıl sonra yüzeceğim dedi ancak şu şartlarda 3 yılı bırakın 13 yıl da geçse içinde bulunduğumuz iç körfezde yüzmek mümkün değil. İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Deniz sağlık turizmine açık, iç körfezdeki rüzgarları ile deniz sporlarının yapılacağı eşsiz bir liman. Bu harikadan istifade edemiyoruz. Turizmini güneye, ticaretini kuzeye kaptırmış bir şehiriz. Pire limanı Alsancak Limanı'nın 4 katı iş yapıyor. Bütün bu yanlışlıklar neticesinde körfezden faydalanamıyoruz. Burada pandeminde dolayı maske kullanıyorduk, şimdi kokudan dolayı maske kullanıyoruz. Mavişehir'de şehrin bazı yerlerinde yaşayan insanlar kokudan evlerinde oturamıyorlar. Körfezin temizlenmesi konusundaki çalışmalar da yetersiz. Gediz gezisi tamamen bir aldatmaca ve algı operasyonu. Tam bir fiyasko gezi. Gediz'in İzmir Körfezi ile alakası yok. Çünkü Gediz dış körfeze akıyor iç körfez ile alakası yok. Bu böyleyken Gediz’de 4 günlük kamp yapmak hobi faaliyeti ve algı operasyonu. 4 günlük ziyaretlerine öncelikle kendi belediyelerinden tepki geldi. Turgutlu Belediyesi herkes kendi çöplüğünü temizlesin dedi. Sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden tepki geldi. Bunlar bizim körfez kirliliğimiz ile alakası olmayan hususlardır" dedi.

Arıtma tesisi zarar veriyor



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in körfezin temizliğine dikkat çekmek için Güzelbahçe'de dalış yapmasını da eleştiren Sürekli, "Sayın başkan Güzelbahçe tarafında dalış yaptı. Burası kirlilik yönünden sıkıntı olmayan bölge. Körfez kirliliği denince akla gelen iç körfez geliyor. Eğer yüzmeyi denerse sahilde ambulans bekler kendisini, 1 aylık yoğun bakım sürecini göze alması gerekir. Bu şartlar konusunda yüzmesi mümkün değil. Arıtma büyük kanal, 1 milyarlık bir proje. Bu proje çalışıyor mu hayır. 4'ncü fazı 7 yılda 3 ihale yaptılar ancak ihale bitmedi. Biz 7 yılda Türkiye'ye çağ atlattık bunlar ihale yapamadılar. Buradaki arıtma tesisleri buraya zarar veriyor kirletiyor" diye konuştu.

Körfezde yüzmek mümkün değil!



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin körfez ile ilgili iki farklı söylemi olduğunu belirten Sürekli, "İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hattı bir arada. Bunun ayrıştırılması lazım. 5 bin kilometreye ihtiyaç var. 640 kilometresi yapılmış durumda. Yağmur suyu ile kanalizasyon suyu aynı olunca yağmurda tasma oluyor ve körfeze deşarj oluyor. Diğeri de dereler. Körfeze akan dereler. Bunların ıslahı gerekir. Bunlarla ilgili pansuman tedbirleri yapılıyor. Derelerin tabanını beton ile kapladılar. Tam tesisine derelere bu zarar verir ve kokuya sebep olur. Dereleri beton yaparsanız buradaki ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Beton olunca bakteri burada kalıyor ve kokuya sebep veriyor. Manda deresinde kireç döktüler, bu da pansuman bir tedbir. Bir süre önce de 6 derenin başına pompalar koymuşlardı bu da pansuman tedbir. Bütün derelerin esaslı bir şekilde deşarj edilmesi ve körfeze kirli suyun akışının önlenmesi lazım. Bir şeye karar vermeleri lazım. Bu körfezde sirkülasyon kanalına ihtiyaç var mı yok mu? Geçmiş dönemde bu gündeme geldi ve büyük spekülasyonlar yapıldı. Ancak başkan çıkıp dedi ve buna gerek yok körfez kendi kendini yenileyecek dedi. Sonra 2 ay sonra sirkülasyon kanalını yapacağız dedi. İzmir körfezinde 13 yılda yüzülmesi mümkün değil.Güzelbahçe'den poz vermekle olmuyor. Girmek istiyorsa gelsin burada girsin ancak ben giremem. Girerse de kıyıda ambulans beklemesi lazım" diye konuştu.

AK Parti heyeti açıklamaların ardından ise beraberindeki basın mensuplarıyla birlikte teknelere binerek arıtma tesisi bölgesinde incelemelerde bulundu. Düzenlenen inceleme gezisine AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ve AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe katıldı.