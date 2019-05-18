AK Partili Bekle: Sorgulamaya devam edin

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Cemal Bekle, mesajında, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihinin zafere giden yolda ülke ve millet adına atılan en önemli adım olduğunu belirtti. Samsun'da atılan tarihi adımın heyecanının, dalga dalga Anadolu'ya yayıldığını dile getiren Bekle, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi tüm vatan sathına yayılmıştır. Bu sayede, vatanın işgalden kurtarılması için kararlı bir mücadele başlatıldı. Bu günün, istikbalimiz olan gençlere armağan edilmesi 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz” dedi.

Gençlerin yanındayız

Milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmenin önemini vurgulayan Bekle, gençlerin önünü açmak ve geleceğe daha iyi hazırlamak için bugüne kadar birçok reformu hayata geçirdiklerine dikkati çekti. Bekle, “Teröre ve şiddete prim vermeyen gençlerimizin, okumaya, araştırmaya, sorgulamaya devam edeceklerini biliyorum. Bizim tüm imkânlarımızla gençlerimizin yanında olacağımızı, bu zorlu yolculuklarında kendilerine her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyorum. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum” diye konuştu.