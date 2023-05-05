AK Partili Bekle’den CHP’nin Menemen’de açtığı Roman karikatürüne tepki

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle, CHP’nin Menemen’de yaptığı mitingde, duvara asılan dev Roman karikatürüne tepki göstererek, ‘’Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir" dedi

İzmir Menemen’de, CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Tarım Mitingi"nde, Romanları karikatüre eden ve bir binaya asılı dev pankarta, AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milletvekili Bekle şu ifadelere yer verdi, ‘’Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş Romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs’ta, Romanlar, bu afişi unutmayacak, sandıkta cevap verecektir. Yıllarca, CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak ‘esmer vatandaş’ diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti tarafından, yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir. Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta verecektir.