Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
0
Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur
Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur
0
Erdoğan'dan çalışan ve emekliye müjde
Erdoğan'dan çalışan ve emekliye müjde
0
Soylu: Salya sümük ağlatarak, taziyeye göndermeyen namerttir
Soylu: Salya sümük ağlatarak, taziyeye göndermeyen namerttir
0

AK Partili Bekle’den CHP’nin Menemen’de açtığı Roman karikatürüne tepki

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle, CHP’nin Menemen’de yaptığı mitingde, duvara asılan dev Roman karikatürüne tepki göstererek, ‘’Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir" dedi

AK Partili Bekle’den CHP’nin Menemen’de açtığı Roman karikatürüne tepki
05 Mayıs 2023 Cuma 10:29

İzmir Menemen’de, CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Tarım Mitingi"nde, Romanları karikatüre eden ve bir binaya asılı dev pankarta, AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemal Bekle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milletvekili Bekle şu ifadelere yer verdi, ‘’Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Astığınız afiş Romanlar hakkındaki düşüncenizi tekrar ortaya koydu. 14 Mayıs’ta, Romanlar, bu afişi unutmayacak, sandıkta cevap verecektir. Yıllarca, CHP zihniyetinin ayrımcılık yaparak ‘esmer vatandaş’ diyerek aşağılamaya çalıştığı Romanlar, 2023 yılında Romanları yok sayan Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti tarafından, yine ırkçı bir şekilde resmedilmiştir. Seçimlerde Romanlardan aday dahi göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu zihniyeti, şimdi de Romanları çelimsiz, zayıf, esmer, kısa, darbukacı ve dilenci olarak resmetmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir. Romanları bu şekilde gören bir zihniyetin Roman vekil adayı göstermemesini şimdi daha iyi anlıyoruz. Romanlar size gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta verecektir.

Etiketler; #seçim #roman #menemen #chp
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Emrah Apartmanı davasında sanıklara 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis
Sonraki Haber
İYİ Partili Dervişoğlu: Köprüden önce son çıkış
 AK Partili Çankırı açıkladı, orman köylüleri de gelir payından yararlanacak
 AK Partili Çankırı açıkladı, orman köylüleri de gelir payından yararlanacak
0
CHP'li Yücel'den şehir hastanesi çıkışı: İzmir’e üvey evlat muamelesinin göstergesi
CHP'li Yücel'den şehir hastanesi çıkışı: İzmir’e üvey evlat muamelesinin göstergesi
0
İYİ Partili Dervişoğlu: Köprüden önce son çıkış
İYİ Partili Dervişoğlu: Köprüden önce son çıkış
0
CHP'den Menemen'de seçime 10 kala "Tarım Mitingi"
CHP'den Menemen'de seçime 10 kala "Tarım Mitingi"
0
Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur
Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur
0
İYİ Parti'nin reklam filmine erişim engeli
İYİ Parti'nin reklam filmine erişim engeli
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.