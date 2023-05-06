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AK Partili Bursalı: İşgalci dergi kapaklarına en güzel kapak 14 Mayıs’ta sandıkta verilecek

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, son günlerde yabancı dergilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde yaptıkları kapaklar hakkında, ‘’Almanya’dan İngiltere’ye Amerika’dan Fransa’ya bütün dergi kapaklarında Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a yönelik saldırı ve düşmanlık içeren kapakları en güzel kapak 14 Mayıs’ta seçim sandıklarında Türk milleti tarafından verilecek’’ ifadelerini kullandı

AK Partili Bursalı: İşgalci dergi kapaklarına en güzel kapak 14 Mayıs’ta sandıkta verilecek
06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:12

AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilerle bir araya geldikten sonra tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda esnafları ziyaret edip, daha sonra Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği ‘Göçmen Buluşması’na katıldı.

Kılıçdaroğlu üç sınavı pekiyi ile geçmişti zaten!

Seçim çalışmalarına, ara vermeden ilçeleri dolaşan ve ziyaretlerini gerçekleştiren Bursalı, gündeme dair değerlendirmede bulundu. ‘’Seçimlere artık sayılı günler kala Almanya’dan İngiltere’ye Amerika’dan Fransa’ya bütün dergi kapaklarında cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a yönelik saldırı ve düşmanlık içeren kapakları en güzel kapak 14 Mayıs’ta seçim sandıklarında Türk milleti tarafından verilecek.’’ diyen AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, ‘’ The Guardian’ın “Erdoğan kazanırsa Washington’dan Berlin’e kutlama yapılacak, Der Spiegel’in Erdoğan’ın oturduğu koltuğun üzerinde bulunan hilali parçalayarak Osmanlı yıkılışına gönderme yapması, The Economist’in Erdoğan gitmeli kapakları şaşırtmadı.  Bu işgalciler tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu’nu isterler. Sebebi çok açık. S-400’leri depoya çekecek, Rusya’yı dışlayacak, NATO’ya emret diyecek, YPG terör örgütü değil vatanını savunan bizim çocuklar diyecek Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını tabii ki isteyecekler. Suriye ve Libya teskerelerini sekiz ay önce mecliste terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin isteğiyle hayır oyu veren Kılıçdaroğlu üç sınavı pekiyi ile geçmişti zaten!’’

Artık Türkiye eski Türkiye değil!

AK Partili Bursalı sözlerini şu şekilde devam ettirdi, ‘’Seçim günü yaklaştıkça korkuları daha da artan küresel güçlerin operasyon aygıtlarının yalan iftira ve ihanet dolu bu manşetleri Türk milletinin iradesine parmak sallamaktan başka bir şey değildir. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Sayın cumhurbaşkanımızın izlediği yerli ve milli çıkarları dayalı politika çizgisi ve Türkiye Yüzyılı hedefi Türkiye düşmanlarını iyice korkuttu. Ancak korkunun ecele faydası yok. Batının operasyon aygıtlarının bu kapaklarına en güzel kapak Türk milleti tarafından 14 Mayıs seçimlerinde sandıklardan verilecektir.’’

Etiketler; #ak parti #şebnem bursalı #cumhurbaşkanı recep teyyip erdoğan
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