AK Partili Bursalı: İzmir'de rekor bir oy alacağız

14 Mayıs'ta İzmir'in güçlü bir mesaj vereceğini belirten AK Parti İzmir milletvekili adayı Gazeteci Şebnem Bursalı, partisinin kente 8 milletvekilini garantilediklerini belirterek rekor bir oy alacaklarını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-AK Parti İzmir milletvekili adayı Gazeteci Şebnem Bursalı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konak'ta bir otelde düzenlenen toplantıda Bursalı’nın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ömür Şanlı, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Ünal Soytekin, Kader Ertemiz ve İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Neşe Çakmak katıldı. Basın toplantısında meslektaşlarıyla bir araya gelen bursalı dikkat çeken açıklamlarda bulunarak İzmir'de partisinin 14 Mayıs seçimlerinde rekor bir oy alacağını kaydetti.

"VARLIK YOKLUK SEÇİMİ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursalı, partisinin İzmir’deki seçim iddialarının sorulması üzerine “Biz iddialarımızı sözden çok icraatla ortaya koyan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız ne hedef gösterdiyse belki onun üzerine de çıkarak başarmış bir partiyiz. Büyük büyük laflar etmek kolay. Ancak şunu söyleyebilirim ki 8’i garantiledik. Biz sözden ziyade iddiamızı yaptıklarımızla ortaya koyuyoruz. 14 Mayıs akşamında da İzmir’den güçlü bir mesaj verecek, rekor bir oy alacağız. Bir önceki hep beka seçimi olarak adlandırılmıştı ama bu seçim varlık ve yokluk seçimi. Bir yandan Cumhur İttifakı bir tarafta Millet İttifakı denilen bir yapı var. Söylemlerine, onları destekleyenlere baktığımızda bu seçim bundan sonraki süreçte Türkiye’nin nerede ve nasıl konumlandırılacağına ilişkin önemli bir adım olacak. Bu sürecin Türkiye Yüzyılı olacağına inancım ise tam” diye yanıt verdi.

"EN UFAK BİR TEREDDÜT GÖRMÜYORUZ"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın AK Parti’nin İzmir’de her iki bölgede üçer milletvekili bile çıkaramayacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Bursalı, “Biz en azından kendi bölgemizde 8’i zorluyor, çıkarıyoruz. Anketler tartışmalı. En iyi anket, seçmen ve vatandaşla yüz yüze olduğunda sana söylenen. Neticede en çıplak halinle karşısına çıkıyorsunuz. İzmir en zor alanlardan biri deniliyor, bu şekilde algı yaratılıyor. Biz Türkiye genelinde rekor bir oy bekliyoruz, bugüne kadar alınmamış bir oy bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın da seçilmesiyle ilgili en ufak bir tereddüt görmüyoruz. Cumhur İttifakı olarak da Meclis’te nitelikli bir çoğunluğu alacağız. Ankara’dan gelirken ‘acaba’larım vardı ama sahaya gidince hiçbiri kalmadı” ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİLER YEREL HİZMETLERLE İLGİLİ"

“Sizce İzmir’de gözünüze çarpan en büyük sorun nedir?” sorusuna da yanıt veren Bursalı, “Sahada, bugüne kadar karşılaştığım eleştiriler gerçekten yerel yönetimli ilgili. Hem ilçe belediyeleri hem de Büyükşehir ile ilgili. Geçmişte de bu şehirde yaşadığım için zaten bana söylenen şikayetleri yaşamış biriyim. İzmir’den ayrılalı altı yıl olmuştu, altı yıl sonra geldiğimde bu sorunların bırakın çözülmesini daha çok arttığını görüyorum. Eleştirilerin yüzde 99’u yerel hizmetlerle ilgili. Bunların başında da ulaşım ve alternatif yolların olmaması geliyor. Bunun yanında Körfez’in kokusu. Ben çocuktum, bu koku rahmetli Ahmet Piriştina zamanında çözülmüştü ama Sayın Aziz Kocaoğlu zamanında bizim küçüklüğümde yaşadığım sorunlar geri dönmüş. Evet tramvaylar falan var, makyaj güzel ama önemli olan hizmet alabilmek. Biz kavga etmeye değil, çözüm üretmeye geldik. Ancak söyleyebilirim ki bu noktada şikayetler yerel yönetimlerin yapmadıkları ya da yapamadıklarıyla ilgili" diye konuştu.

"ŞAPKALARINI ÖNLERİNE KOYSUNLAR"



CHP'den gelen HÜDA PAR eleştirilerini yanıtlayan Bursalı, "Onlar kendilerine baskınlar ilk önce, 40 bin şehidimizin katili konumundaki PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi konumunda olan bir parti ile 'PKK terör örgütü değildir' diyen bir parti ile seçmenin karşısına çıkıp oy isteyebilen, Kandil'deki temsilcilerin bizim adayımız Kılıçdaroğlu dediği yerde, dönüp Kürt vatandaşlara Kılıçdaroğlu'na destek olmazsanız başka türlü hesaplaşmanın içine gireriz dediği yerde, bu zihniyetin siyasi temsilcisi konumundaki yerde ağızlarını açmayanların lütfen bir kez daha şapkalarını önlerine koymalarını rica edeceğim" dedi.