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 AK Partili Çankırı açıkladı, orman köylüleri de gelir payından yararlanacak

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Herkes tarım diye bağırırken 2006 yılında bu ülkenin tarım kanunu yoktu. Tarım kanununu biz getirdik. Yıl sonu ihracat hedefimiz 36 milyar dolar. Ayrıca orman köylülerine de net gelirden elde edilen paydan yüzde 10 vereceğiz. Bu da 2 Milyar TL demektir" dedi

 AK Partili Çankırı açıkladı, orman köylüleri de gelir payından yararlanacak
05 Mayıs 2023 Cuma 12:23

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'nin ev sahipliğinde Ilıca'da İzmir Tarım İl Müdürü ve 30 ilçe tarım müdürü ile 20 ziraat odası başkanının katılım sağladığı toplantıya katıldı. Üretim sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda akıllı tarım tekniklerinin ve çiftçi bilgilerinin oluşturulduğu veri tabanı olan Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) e-devlet üzerinden değil de ziraat odaları üzerinden gerçekleştirilmesi talep edildi.

"ORMAN KÖYLÜLERİNE MÜJDE"

Çankırı, tarım sektörünün tabiat şartları nedeniyle kolay bir uğraş olmadığını riskli durumlara ilişkin de tarım sigortacılığının da AK Parti hükümetleri döneminde başlatıldığını hatırlattı. Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığını 21 yıllık iktidarlıklarında sona erdirdiklerini söyleyerek tarımda destek paketleriyle üreticinin her daim yanında olduklarını vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, orman köylülerinin de artık gelir payından yararlanacaklarının müjdesini verdi. Çankırı şöyle konuştu: "Tohumda yüzde 97 yerli üretimdeyiz. 97 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Herkes 'tarım tarım' diyordu 2006 yılında bu ülkenin tarım kanunu yoktu. 21 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde bu ülkeye tarım kanununu kazandırdık. 2002 yılında 98 milyon ton olan üretim 2022 yılında 128 milyon ton oldu. 3.8 milyar dolarlık ihracat varken 30 milyar dolar oldu. Bu yılın sonunda da 36 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Tarımla ormanla ilgili 9 kanunda 39 maddede devrim niteliğinde bir paketle planlı tarım ÇKS dışında da bulunan kırsaldan kente göç olaylarında tarım torba kanunda 23 mart itibariyle yasalaştı.  Öte yandan bugün orman köylülerimiz de gelir kapsamı içine alındı. Orman köylüsüne net gelirden yüzde 10 vereceğiz. Bu da 2 milyar TL olacak."

"FIRSATÇILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Türkiye'de soğan ve et fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşın cebine yansıyan sıkıntıyı da 'fırsatçılık' olarak tanımlayan Çankırı; "Özellikle esnaf ziyaretlerimizde en çok dertli olan pazarcılar ve kasaplar. Bakın, bir dönem bakıyoruz talep neye fazla ise o ürünü ekiyoruz. Elimizde kalıp fiyat düştüğünde de biz o ürünü ekmemeye başlıyoruz. Örneğin elimizde hayvanımız var ama hayvanı kesmiyorlar kesmedikleri için de fiyat tavan yapıyor. Fırsatçılarla da mücadele etmek zorundayız. Bu noktada devlet - millet el ele olmalı. Biz fırsatçılara meydan vermeyeceğiz onlara boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

EKONOMİYE 'ÇİÇEK GİBİ' KATKI

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ardından bu yıl 24.'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'ne katıldı. 6 Şubat'ta yaşanan deprem nedeniyle festival etkinliklerinin askıya alındığını buna rağmen katılımın yoğun olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu yıl 130 üreticinin katılım sağladığı festivalin açılış töreni sonrasında Çankırı, stantları gezerek üreticilere kolaylıklar diledi.

Etiketler; #orman köylülleri #izmir #ceyda bölünmez çankırı
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