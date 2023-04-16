AK Partili Çankırı: Bu bir varoluş seçimidir

İzmir'in Foça ve Aliağa ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin “Bu bir varoluş seçimidir" ifadelerini kullandı

AK Parti İzmir Milletvekili ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimi seçim kampanyası temaslarında, partisinin Foça İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Adayı Ahmet Can Çelik, AK Parti Foça İlçe Başkanı Ethem Ali Haydar Çapcı ile çok sayıda partili hazır bulundu. Çankırı ardından Bağarası’nda bölge esnafıyla bir araya geldi. Bayram öncesi berberde tıraş olan çocukların saç kesim ücretlerini “Tayyip dedesi gönderdi” diyerek jest yaptı.

Seçim önemi vurgusu

Çankırı, temaslarının Aliağa ayağında ise Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililerine hitap etti. Sandığa gidecek her vatandaşın vicdanıyla oy kullanması gerektiğini hatırlatan Çankırı, “İzmir’de karşılaştığımız her vatandaş, CHP’li yerel idare için ‘Bizi kurtarın, bıktık artık.’ diyorlar. İş bilmez olmuşlar. Biz akıntıya karşı kürek çekiyor da olsak insanların bizden beklentileri var. Canla başla Allah’ın izniyle girilmedik yer bırakmayın. Doğruları yaptıklarımızı anlata anlata altından kalkacağız. Türkiye seçimleri için Azeri vekiller Türkiye’ye gelmişti. Çünkü bu seçim İslam âleminin, Türki Cumhuriyetlerinin seçimidir. Bizden beklentiler çok, şimdi çalışma ve sahaya çıkma vaktidir. Çünkü, bu bir varoluş seçimidir.” dedi.

Üye yapıp rozet taktı

Çankırı ardından Aliağa Seçim Koordinasyon Merkezi’nde ayağının tozuyla iki vatandaşı da partisine kazandırdı. Soner Yıldırım ve Turhan Yıldırım isimli vatandaşların parti üyeliğini bizzat yaparak, rozetlerini taktı.

“Depremde neredeydiler?” diyenlere yanıt

Temasları kapsamında 6 Şubat’ta 11 ili vuran depremde etkilenen ve daha sonra İzmir’e yerleşen depremzede aileleriyle bir araya gelen AK Partili Çankırı, Adıyaman’daki depremin ardından Foça’ya yerleşen Atalay ailesinin evine konuk olarak, geçmiş olsun dileklerinde bulunup, devletin her daim tüm gücüyle yanlarında olduklarını ve yaraları birlikte saracaklarının mesajını verdi. Çankırı ardında Aliağa’da bulunan depremzede Kuyucu ailesini ziyaret etti. Depreme 3 çocuğuyla birlikte Antakya’daki evlerinde yakalandıklarını anlatan anne Amine Şükran Kuyucu, “Antakya’dan depremin üçüncü günü İzmir’e geldik. Can kaybımız yok. Ama hiçbir şey kalmadı. İnşallah yaralarımız en kısa sürede sarılır.” dedi.

Asrın felaketinin ardından depremin vurduğu 11 ilde de bulunduğunu hatırlatan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı şunları söyledi: “Evet şartlar kötüydü. Bazıları ‘devlet yoktu’ diyorlar ya oralara ulaşmak için enkaz üzerinden geçmek gerekiyordu. İklim şartları da cabası. Öte yandan yağmalama diye de bir şey yok. İzmir’de 8 bina yıkıldı 119 canımız gitti. Onda bile Manisa’daki, Aydın’daki, Muğla’daki komşu illerimiz yetişti. Orası yangın yeriydi. Devlet neredeydi diyenlere yanıtımız, devlet tüm gücüyle deprem bölgesindeydi. Şimdi de devletimiz şehirlerimizi ayağa kaldırıyor.’’ dedi.

“Zafer bizim olacak”

Programı çerçevesinde Aliağa Ağrılılar Kültür Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni de ziyaret eden Çankırı, sonrasında Aliağa Cumartesi Pazar ziyareti de renkli sahnelere konu oldu. Pazar esnafının taleplerini dinleyen Çankırı çok sayıda vatandaşın da sevgi seli ile karşılandı. 28 yıldır bölgede pazar tezgahını kuran 70 yaşındaki Nurşen Dinç isimli esnaf, AK Parti’nin bu seçimlerde de birinciliği göğüsleyeceğini söyledi. AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı, programını son olarak Aliağa Helvacı Mahallesi’nde düzenlenen, depremzedelerin de katıldığı iftar programına katıldı. Çankırı burada da birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları söyledi: “Acılar beraber paylaştıkça azalır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar verdiği tüm sözleri yerine getirmiştir. Sizleri en kısa sürede evlerinize kavuşturacağız. İnşallah sizlerin de desteği ile yeniden inşa edeceğiz. Bu süreçte hep duyarlı belediyelerimiz vardı. İnşallah şehirlerimiz yeniden ihya ve inşa olunca evlerinize sizleri mutlu şekilde uğurlayacağımız. Sizleri çok seviyoruz. Allah hepinizi var etsin. Biz ilk günden beri kararlıyız. Bu memleket Cumhur İttifakı ile var. Bizim adayımız, yolumuz belli. Bu kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğiz. 29 Nisan’da İzmir’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacağız. Dev eserlerin açılışlarını yapacak. Hepinizi Cumhurbaşkanımızın İzmir’de yapacağı mitinge de bekliyoruz. İnşallah zafer bizim olacak. Dosta düşmana karşı dik duruşumuzla kararlılıkla yürüyeceğiz.”