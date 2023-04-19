AK Partili Çankırı: Büyükşehir Yasası’nda değişikliğe gideceğiz

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 14 Mayıs seçimlerinin zaferiyle yerel seçimlere kalmadan Büyükşehir Yasası’nda değişikliğe gideceklerinin de müjdesini verirken, Muhtarlar buluşmasında, ‘’Muhtarlar belge alınan değil, Külliye’de ağırlanan misafir oldu. Verdiğimiz haklarla herkes Muhtar olmak istiyor’’ dedi

AK Parti İzmir Milletvekili ve 2. Bölge İzmir Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı partisinin ‘girilmedik ev çalınmadık kapı bırakmayacağız” sloganı çerçevesinde Ödemiş – Kiraz ve Beydağ’ı karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

“Muhtarlar artık Külliye’de ağırlanıyor”

Ödemiş Salı Pazarı’nda esnafla bir araya gelen Çankırı ardından İnönü Mahallesi’nde Ödemiş Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Çankırı burada yaptığı konuşmada 2002’den Cumhurbaşkanımız bize devletin en önemli parçası olduğunu açıklayarak; “AK Parti hükümetinden önce yüzüne sadece ikametgah belgesi almak için bakılan muhtarlar şimdi ise Külliye’de ağırlanıyor sorunlarını dile getirebiliyor. Çıkarmış olduğumuz yasalar çerçevesinde masrafları karşılanıyor. Özlük hakları konusunda sayısız düzenlemeler yapıldı. Elektrik ve suları ücretsiz. Şimdi herkes muhtar olmak istiyor” dedi.

“Kiraz yatırımlara doymayacak”

AK Partili Çankırı, Kiraz ziyaretinde ise yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek; “Doğancı ve Çayağzı Sağlık Evi tamamlandı. Yapılan Kiraz Devlet Hastanesi 100 yataklı Kiraz Devlet Hastanesi projesinin de temeli CHP’li yerel idarenin tüm engellemelerine rağmen önümüzdeki günlerde atılacak” diye ifade etti. Kiraz’da Çatak, Haliler ve Suludere Yeraltı Barajı Sulamasının ilçe tarımına büyük katkı sağladığını da sözlerine ekleyen Çankırı, “ İşletme safhasındaki baraj ve sulama tesisi yatırımlarımızla bölgedeki vatandaşımızı rahatlattık. Burada genç nüfusu da unutmadık. 180 seyirci kapasiteli Gençlik ve Spor Tesislerimizi de hayata geçirdik.” dedi.

“Büyükşehir Yasasında değişiklik yapacağız”

Kiraz ziyaretinde ilçe belediyelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından atıl konuma getirildiğini belirten Çankırı şunları söyledi: “Bu dönem yetişmedi. Çünkü hükümetimiz el birliği ile hem toplumun ihtiyaçlarını hem de depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu yüzden 14 Mayıs seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi Yasasında üzerinde çalışılan bir değişiklik yapacağız. Türkiye’nin en pahalı suyunu İzmir içiyor. Hizmetler açısından İzmir’de hem birinci bölgeden hem de ikinci bölgede sahadayım. Vatandaş ve muhtar buluşmalarımızda herkes aynı sıkıntıyı dile getiriyor. Yüzde 80 büyükşehrin sorumluluğunda olan mezarlıklar, İZSU, İZBETON ve ulaşım hattı gibi sorunlar vatandaşı çileden çıkarmış vaziyette. Bu yüzden yerel yönetimler yasasında bir değişikliğe gidip ilçe belediyelerinin yetkilerini genişleterek maddi desteklerini artıracağız. Yerel Yönetimler yasasında değişiklikle il banktan her ilçe belediyesine bir pay aktarılıyor. Büyükşehir belediyesine bağlı olan ilçelerde payın büyük kısmı büyükşehir belediyesinde kalıyor. Sorumluluklarını yerine getirsinler diye. Yapılacak değişiklikle bu il bank payının ilçe belediyelerinde arttırmayı ve toplanan su paralarından ilçe belediyelerine bir oran verilmesiyle hizmetin daha doğru ve daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır. Bu da yerinde ve kesin çözüm olacaktır.”

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı Beydağ temaslarında da 25 mahalle muhtarıyla buluştu. Yeni Yüzyılın Türkiye inşasında muhtarların rolünün önemli olduğunu vurgulayan Çankırı ilçede Neyber Telli isimli vatandaşın evinde iftar yaptı.