Fatih Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız
Fatih Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız
0
Bahçeli: Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz.
Bahçeli: Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz.
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te
0
CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya: Sen demokrasiden ne anlarsın?
CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya: Sen demokrasiden ne anlarsın?
0

AK Partili Çankırı'dan CHP'ye reklam eleştirisi: "İzmir hakkını alacak" diyorlar, İzmir yıllardır sizden hakkını alamıyor!

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP’nin milletvekili aday afişlerinde ‘İzmir hakkını alacak’ ifadesini eleştirerek, “Bu kent yıllardır sizin yönetiminizde. İzmir yıllardır sizden hakkını alamıyor. Kimden kimin hakkını alacaksınız?” diye konuştu

AK Partili Çankırı'dan CHP'ye reklam eleştirisi: "İzmir hakkını alacak" diyorlar, İzmir yıllardır sizden hakkını alamıyor!
01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:57

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bergama ve Kınık’ın Marifler, Yuntdağı Hacılar ve Mustaklar köyünde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen hayır yemeklerine katıldı. Yüzlerce kişiye yemek dağıtılan gelenekte, Milletvekili Çankırı, kazanların başına geçti. Gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingine katıldıklarını belirterek, bayram havası yaşadıklarını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmirlilerin bir araya geldiği mitingin coşku dolu büyük buluşmaya sahne olduğunu belirterek, ''İzmirli hemşehrilerimizin yoğun katılımından dolayı teşekkür ediyorum.'' dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde hizmetin çalmadığı kapı yok

AK Partili Çankırı burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir mitingine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “İzmir hiç bu kadar havalı olmamıştı. Aslında gerçekleştirilen mitingde verilen mesaj şuydu: ‘Biz artık yerelde hizmet istiyoruz’. Şimdi seçim kampanyası çalışması yürütüyoruz. Kentin bazı noktalarında bazı CHP’li vekil adaylarının ‘İzmir hakkını alacak’ içerikli afişlerine tanık oluyorum. Bu beni ve buradaki vatandaşlarımızı gerçekten üzüyor. Bu kent nerden ve kimden hakkını alacak? İzmir yıllardır sizden hakkını alamıyor. AK Parti hükümetleri döneminde hizmetin çalmadığı kapı yok. Biz bir projeye başlarken işe başlama ve bitiş tarihi veririz o gün de orada tüm yetkililer olarak hazır bulunarak açılışını gerçekleştiririz. Şimdi bu kentte kimler kimlere hakkını teslim etmemiş düşünülsün isterim. 14 Mayıs, İzmir’de hizmet mi yoksa Atatürk’ün kurmuş olduğu partinin terör sevicilerle yan yana gelmesinin muhasebe edileceği tarih olacaktır. Biz inanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi ‘İzmir artık gerçekten kararını verdi’. 14 Mayıs’ta bunun miladı olacaktır” dedi.

Temasları kapsamında Dikili’de Sami Akbulut Caddesi üzerinde esnaf ziyareti de gerçekleştiren Çankırı, merhum Kıratlı Köy Muhtarı Yüksel Sezer’in ailesine de taziye dileklerini iletti.

Etiketler; #ak parti #izmir
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Dilara'yı yatalak hale getiren sürücüye 4,5 yıl hapis istendi
Sonraki Haber
CHP'li Nalbantoğlu: Halkımızın ruh hali, acillik hale geldi!
Bakan Kasapoğlu'ndan “İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı“ paylaşımı
Bakan Kasapoğlu'ndan “İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı“ paylaşımı
0
CHP'li Nalbantoğlu: Halkımızın ruh hali, acillik hale geldi!
CHP'li Nalbantoğlu: Halkımızın ruh hali, acillik hale geldi!
0
Fatih Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız
Fatih Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız
0
Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin kaybedecek vakti yok
Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin kaybedecek vakti yok
0
İBB Başkanı İmamoğlu, Manisa'da “Halk Buluşmaları“na katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Manisa'da “Halk Buluşmaları“na katıldı
0
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Yüzyılı, fanatizmin yerine...
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Yüzyılı, fanatizmin yerine...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.