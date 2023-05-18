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AK Partili Çankırı: Depremin ikinci gün sandık koyulsaydı Cumhurbaşkanımız yine birinci çıkardı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “21 gün Elbistan’da kaldım. O ilçede depremin ikinci gün sandık koyulsaydı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yine birinci çıkardı” dedi

AK Partili Çankırı: Depremin ikinci gün sandık koyulsaydı Cumhurbaşkanımız yine birinci çıkardı
18 Mayıs 2023 Perşembe 13:51

14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur mesaisinin temaslarına devam eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’na katıldı. Çankırı ardından programı çerçevesinde il ve ilçe teşkilatındaki kadın kollarıyla bir araya geldi. Toplantıda AK Parti hükümetleri döneminde kadın hareketinin önünün açıldığına dikkat çekildi. Çankırı ardından partisinin İl Başkanlığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında video konferans yöntemi ile düzenlenen İl Başkanları, Milletvekilleri, Milletvekili Adayları ve Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda ikinci tur için rehavete kapılmadan sahada ter dökmeye devam kararı çıktı.

“REHAVET YOK ÇALIŞMAYA DEVAM”

Toplantının ardından konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı görüşmede sandığa yansıyan oy oranlarıyla AK Partinin sahadaki gücünü yine tescillediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’rehavete kapılmak yok çalışmaya devam’ talimatını verdiğini belirten Çankırı; “Milletvekillerimizin, Milletvekili Adaylarımızın, teşkilatımızın çalışmaları aralıksız, vites artırarak devam edecek. Sahada yapacağımız stratejilere ilişkin toplantı yaptık. Toplantının ana konusu sahadaki gücümüzün ne kadar yüksek olduğu ve daha kucaklayıcı bir siyaset gerçekleştirdiğimiz ve buna devam kararı aldığımız oldu.” dedi.

TEPKİLERE SERT ÇIKTI

İlk turda en çok oyu deprem bölgesinde deprem anından itibaren bölgede cansiperane çalışan Cumhur İttifakının göğüslemesini protesto edenlere sert çıkan Çankırı; “Muhalefetin depremzede seçmenine oy karşılığında konumlandırdığı da gündemimiz arasında. Bu tür paylaşımlara dikkat çekerek kimseyi ayırmadan bizim ne kadar eşit mesafede siyaset yaptığımızın göstergesi oldu. 21 gün Elbistan’da kaldım. O ilçede depremin ikinci gün sandık koyulsaydı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yine birinci çıkardı” dedi.

Etiketler; #AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı #recep tayyip erdoğan
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