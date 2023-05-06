AK Partili Çankırı: Sınır ötesi tezkerelerine karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nu, PKK uzantıları destekliyor’

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla'daki mitinginde, 'Ülkeye kardeşlik ve barış getireceğiz' söylemine sert çıktı. Çankırı, sınır ötesi tezkerelerine karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nu, PKK uzantılarının desteklendiğinin unutulmaması gerektiğini belirterek; "Sizin kardeşlik diye sunduğunuz olsa olsa kardeşkelektir, yani kardeşliğe kelek yaptınız. Atatürk yaşasaydı bunları burnunuzdan fitil fitil getirirdi" dedi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Aliağa, Menemen ve Çiğli'de çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretinin ilk durağında partisinin Aliağa İlçe Kadın Kolları ile bir araya gelen Çankırı burada yaptığı konuşmada seçim günü sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

"CUMHURBAŞKANINA PARMAK SALLAYANLAR ASLINDA GIPTA EDENLERDİR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetimlerde sınıfta kaldığını AK Partili belediyelerde imkansızlık diye bir anlayışın olmadığını söyledi. Çankırı konuşmasını şu şekilde sürdürdü, "Türkiye'nin içinde bulunduğu seçim sürecini Dünya yakından izliyor. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi su seçimlerde de hemen her gün yabancı gazete ve dergiler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde manşetler atıyor! Ülkemizde de misyonerlik yapanlar var! Ülkemizin bekasının aleyhine çalışanlar var. Biz bu aleyhte çalışanları biliyoruz. Cumurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çıkıp her gün parmaklarını sallayanlar var. Aslında o parmak sallayanlar gıpta edenlerdir. Bakın Kılıçdaroğlu'na, Muğla'daki mitinginde ne diyor, ‘ülkeye barış kardeşlik getireceğiz' diyor. Yahu sizi PKK destekliyor. Sizin kardeşlik diye sunduğunuz olsa olsa kardeşkelektir, yani kardeşliğe kelek yaptınız. Atatürk'ün partisinin ne hale düştüğünü İzmirliler artık görmelidir. Atatürk yaşasaydı bunları burnunuzdan fitil fitil getirirdi."

ALİAĞA'YA LOJİSTİK KÖY GELİYOR

Ardından Aliağa Kasalı Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret eden Çankırı, 400 araçlı kooperatif şoförlerinin daha fazla istihdam, ulaşım kolaylığı ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla TIR Park, Lojistik Köy ihtiyacının talebini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı konferans görüşmesiyle iletti ve proje sözü aldı.

EVE DÖNÜŞ YASASIYLA ANNELERİ EVLATLARIYLA BULUŞTURDUK

Ardından Aliağa Sosyete Pazarı'nı da ziyaret eden Çankırı'ya pazar esnafının ilgisi yoğundu. Tezgahlarını Çankırı'nın posterleriyle donatan esnaf, 14 Mayıs'ta tercihini Cumhur İttifakından yana kullanacaklarını belirtti. Programı kapsamında Türk Anneler Birliği Derneği'ne kayıtlı anneler ile buluşan Çankırı, dünyada karşılıksız tek sevginin anne sevgisi olduğunu hatırlattı. AK Parti hükümetleri döneminde kamuoyunda 'eve dönüş yasası' olarak bilinen yasal düzenlemeyle suça karışmamış ve hakkında kovuşturma bulunmayan sayısız terör mağdurlarını aileleriyle buluşturduklarını hatırlatan Çankırı; "Biz yıllardır kan üzerinden örgütlenen PKK'ya karşı mücadele ediyoruz. Ama artık terör örgütünün iç yüzünü bilenleri, kaçırılan ve zorla örgüte kazandırılmak istenen onca kişiyi eve dönüş yasasıyla anneleriyle buluşturduk. Biz hükümet olarak hiçbir zaman annelerimize sırtımı çevirmedik. Aksine onların daha fazla hayatın içinde yer alması için gerek kanunlarla gerek ise pozitif ayrımcılıklarla hep yanında olduk. Bir annenin gözyaşını dindirmek, evladına sarılmanın nedeni olmak siyaset üstü bir önceliktir" dedi.