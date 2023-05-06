Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
0
Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur
Bahçeli: HDP neyse CHP ve İYİ Parti odur
0
Erdoğan'dan çalışan ve emekliye müjde
Erdoğan'dan çalışan ve emekliye müjde
0
Soylu: Salya sümük ağlatarak, taziyeye göndermeyen namerttir
Soylu: Salya sümük ağlatarak, taziyeye göndermeyen namerttir
0

AK Partili Çankırı: Sınır ötesi tezkerelerine karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nu, PKK uzantıları destekliyor’

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla'daki mitinginde, 'Ülkeye kardeşlik ve barış getireceğiz' söylemine sert çıktı. Çankırı, sınır ötesi tezkerelerine karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nu, PKK uzantılarının desteklendiğinin unutulmaması gerektiğini belirterek; "Sizin kardeşlik diye sunduğunuz olsa olsa kardeşkelektir, yani kardeşliğe kelek yaptınız. Atatürk yaşasaydı bunları burnunuzdan fitil fitil getirirdi" dedi

AK Partili Çankırı: Sınır ötesi tezkerelerine karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nu, PKK uzantıları destekliyor’
06 Mayıs 2023 Cumartesi 16:59

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Aliağa, Menemen ve Çiğli'de çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretinin ilk durağında partisinin Aliağa İlçe Kadın Kolları ile bir araya gelen Çankırı burada yaptığı konuşmada seçim günü sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

"CUMHURBAŞKANINA PARMAK SALLAYANLAR ASLINDA GIPTA EDENLERDİR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetimlerde sınıfta kaldığını AK Partili belediyelerde imkansızlık diye bir anlayışın olmadığını söyledi. Çankırı konuşmasını şu şekilde sürdürdü, "Türkiye'nin içinde bulunduğu seçim sürecini Dünya yakından izliyor. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi su seçimlerde de hemen her gün yabancı gazete ve dergiler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde manşetler atıyor! Ülkemizde de misyonerlik yapanlar var! Ülkemizin bekasının aleyhine çalışanlar var. Biz bu aleyhte çalışanları biliyoruz. Cumurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çıkıp her gün parmaklarını sallayanlar var. Aslında o parmak sallayanlar gıpta edenlerdir. Bakın Kılıçdaroğlu'na, Muğla'daki mitinginde ne diyor, ‘ülkeye barış kardeşlik getireceğiz' diyor. Yahu sizi PKK destekliyor. Sizin kardeşlik diye sunduğunuz olsa olsa kardeşkelektir, yani kardeşliğe kelek yaptınız. Atatürk'ün partisinin ne hale düştüğünü İzmirliler artık görmelidir.  Atatürk yaşasaydı bunları burnunuzdan fitil fitil getirirdi."

ALİAĞA'YA LOJİSTİK KÖY GELİYOR

Ardından Aliağa Kasalı Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret eden Çankırı, 400 araçlı kooperatif şoförlerinin daha fazla istihdam, ulaşım kolaylığı ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla TIR Park, Lojistik Köy ihtiyacının talebini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı konferans görüşmesiyle iletti ve proje sözü aldı. 

EVE DÖNÜŞ YASASIYLA ANNELERİ EVLATLARIYLA BULUŞTURDUK

Ardından Aliağa Sosyete Pazarı'nı da ziyaret eden Çankırı'ya pazar esnafının ilgisi yoğundu. Tezgahlarını Çankırı'nın posterleriyle donatan esnaf, 14 Mayıs'ta tercihini Cumhur İttifakından yana kullanacaklarını belirtti.  Programı kapsamında Türk Anneler Birliği Derneği'ne kayıtlı anneler ile buluşan Çankırı, dünyada karşılıksız tek sevginin anne sevgisi olduğunu hatırlattı. AK Parti hükümetleri döneminde kamuoyunda 'eve dönüş yasası' olarak bilinen yasal düzenlemeyle suça karışmamış ve hakkında kovuşturma bulunmayan sayısız terör mağdurlarını aileleriyle buluşturduklarını hatırlatan Çankırı; "Biz yıllardır kan üzerinden örgütlenen PKK'ya karşı mücadele ediyoruz. Ama artık terör örgütünün iç yüzünü bilenleri, kaçırılan ve zorla örgüte kazandırılmak istenen onca kişiyi eve dönüş yasasıyla anneleriyle buluşturduk. Biz hükümet olarak hiçbir zaman annelerimize sırtımı çevirmedik. Aksine onların daha fazla hayatın içinde yer alması için gerek kanunlarla gerek ise pozitif ayrımcılıklarla hep yanında olduk. Bir annenin gözyaşını dindirmek, evladına sarılmanın nedeni olmak siyaset üstü bir önceliktir" dedi.

Etiketler; #ceyda bölünmez çankırı #pkk #millet ittifakı #kemal kılıçdaroğlu #ak parti
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
İzmirliler dikkat!!! Pazar günü bazı yollar yollar trafiğe kapatılacak
Sonraki Haber
CHP'li Yücel: Denizler mücadelesine devam ediyor!
Başkan Soyer, “Roboski: Uludere’nin Gözyaşları” kitabının imza gününe katıldı
Başkan Soyer, “Roboski: Uludere’nin Gözyaşları” kitabının imza gününe katıldı
0
AK Partili Bursalı: İşgalci dergi kapaklarına en güzel kapak 14 Mayıs’ta sandıkta verilecek
AK Partili Bursalı: İşgalci dergi kapaklarına en güzel kapak 14 Mayıs’ta sandıkta verilecek
0
CHP'li Yücel: Denizler mücadelesine devam ediyor!
CHP'li Yücel: Denizler mücadelesine devam ediyor!
0
AK Partili Sürekli: İşverenlerimizin ve emekçi kardeşlerimizin her daim yanındayız
AK Partili Sürekli: İşverenlerimizin ve emekçi kardeşlerimizin her daim yanındayız
0
Bakan Kasapoğlu, İzmir Meyve ve Sebze Hali'ni ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, İzmir Meyve ve Sebze Hali'ni ziyaret etti
0
 AK Partili Çankırı açıkladı, orman köylüleri de gelir payından yararlanacak
 AK Partili Çankırı açıkladı, orman köylüleri de gelir payından yararlanacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.