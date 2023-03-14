AK Partili Çankırı’dan Karabağlar çıkışı: Binlerce hak sahibi mağdur, seslerini duyun! 

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir ve Karabağlar’ın depreme dayanıklı konut ve acil kentsel dönüşüm ihtiyacının elzem olduğunu belirterek, özellikle Karabağlar’da CHP’li yerel yöneticilerin ardı ardına açtığı davalar nedeniyle başlayamayan TOKİ toplu konut projesi nedeniyle yüzlerce vatandaşın mağdur olduğunu belirtti.

İzmir’in yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerinden olan Karabağlar’ın acil kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğunu belirten Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremlerde yerle bir olan konutların bu gerçeği bir kez daha yakıcı bir biçimde kendini ortaya koyduğunu söyledi.



KARABAĞLAR’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM HAYATİ BİR KONU

“Karabağlar'da bulunan 540 hektarlık 10 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm alanı Karabağlar için hayati bir konu ve olmazsa olmazımız” diyen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, özellikle Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerinde oturan vatandaşların 11 yılı aşkın bir süredir kentsel dönüşüm beklediğine dikkat çekti. Daha çok dar gelirli vatandaşların oturduğu Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerindeki vatandaşların depreme dayanıklı konutlarda oturmak istediklerini kaydeden Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi yönetimini kentsel dönüşüm sözlerini derhal yerine getirmeye çağırdı. Uzundere’de İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümünün Çevre-Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 2019 yılında yürürlüğe giren imar planıyla toplu konut alanı olarak ayrıldığına dikkat çeken AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP’li yerel yönetimlerin plan ve toplu konut projelerini sürekli yargıya götürerek süreci uzatmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.



SELVİTOPU’NUN ISRAR VE İNADIYLA BİNLERCE VATANDAŞ MAĞDUR

Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sürece dair bilgiler de paylaşarak, CHP’li yerel yönetimlerin anlayışını bir kez daha ortaya koydu: “Uzundere’deki 42 hektarlık alanda TOKİ eliyle toplu konut yapılmasına CHP’li Karabağlar Belediyesi Başkanı Muhittin Selvitopu ve Şehir Plancıları Odası karşı çıktı. Tüm alanın üniversiteye tahsis edilmesini isteyen Karabağlar Belediyesi, Bakanlığın imar planlarını yargıya taşıdı. Mahkeme üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanları hakkındaki planların yürütmesini durdurdu. Bakanlığımız mahkeme kararının ardından bu kez revizyon imar planı hazırladı. Sözkonusu plan 2021 yılında askıya çıktı ve TOKİ eliyle 2021 yılında burada 809 konut, 2 ticaret merkezi, bir cami yapılması ile ilgili toplu konut projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Bu projeye 30 bin aile başvurdu ve 809’u hak sahibi olarak belirlendi.



CHP’li Karabağlar Belediyesi bu kez de TOKİ’nin bu projesinin ihalesinin iptali için yargıya gitti. Mahkeme TOKİ ihalesine iptal etti. CHP’li yerel yönetimin her adımı mahkemeye taşımasıyla depreme dayanıksız konutlarda oturan binlerce İzmirli sağlıklı konutlarda oturma hayaline yine kavuşamadı. Sayın Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sadece Uzundere’de değil Karabağlar’daki 14 mahallede de bakanlığın yaptığı planları mahkemeye verdirmek suretiyle iptal ettirdi. Belediye başkanının ‘Buraya TOKİ konut yapmasın’ inat ve ısrarının nedeni nedir? Konunun takipçsiyiz.”

BUYURUN YAPIN, SİZİ TUTAN MI VAR? BİZ DE DESTEK VERELİM



Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan son depremlerde de görüldüğü gibi TOKİ konutlarının sağlamlığının bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, şunları söyledi:



“6 Şubat’ta yaşanan depremlerin nedeniyle yaşadığımız acıları tekrar yaşamamak için depreme dayanıksız tüm riskli konutların en kısa sürede kentsel dönüşüm marifetiyle yeniden yapılması gerekiyor. İzmir de diri fay hatları nedeniyle deprem riski en yüksek kentlerimizden biri. Karabağlar başta olmak üzere birçok bölgede kentsel dönüşüm ve değişime ivedilikle ihtiyaç var olduğu gün gibi ortada iken, CHP’li yerel yöneticiler bu konuda gerekli adımları atmıyor hatta birçok noktada kılını dahi kımıldatmıyor. Karabağlar’da yaşadığımız da bu. İlçede oturan binlerce mağdur vatandaş mağduriyetlerini ifade etmek için sürekli seslerini duyurmaya çalışıyor. En son geçtiğimiz hafta sonu da bir açıklama yaptılar. Yerel yöneticileri göreve çağırdılar. Karabağlar’ı değiştirin, dönüştürün, bir adım atın. Ankara’dan destek verelim diyoruz ancak bir yanıt alamıyoruz. Durum siyasi polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Kendisi de İzmir Milletvekili olan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 6 Şubat depreminin ardından birbiri ardına açıklamalar yapıyor ancak seçildiği kentteki dönüşüm ihtiyacı ve beklentisine, vatandaşların çağrısına kulak tıkıyor. Yerel yöneticilerin Karabağlar ve diğer ilçelerimizdeki kentsel dönüşüm ihtiyacına dair zerre katkısı bulunmuyor. Buyurun siz yapın, elinizi tutan mı var? Sizi durduran ya da tutan mı var? Üstelik destek vermeye de hazırız diyoruz. Karabağlar’ı değiştirin, dönüştürün, bir adım atın. Ankara’dan destek verelim.”



KENTSEL DÖNÜŞÜM KARABAĞLAR İÇİN KAÇINILMAZ

Karabağlar’daki hak sahiplerinin hakkının-hukukunun takipçisi olacaklarının altını çizen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ilçedeki 540 hektarlık alandaki tüm çalışmaları da kendilerinin yaptığını vurgulayarak, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

“Hak sahiplerinin hakkının ve hukukunun muhafaza edilmesi suretiyle adil bir paylaşımın esas alındığı kentsel dönüşüm İzmir için Karabağlar için kaçınılmazdır. Tıpkı İstanbul gibi İzmir de deprem konusunda büyük risk altında. Bu riski depreme dayanıklı yeni konutlar inşa ederek azaltabiliriz. Biz AK Parti milletvekilleri ve teşkilat olarak bu konuda mücadeleye yeni başlamadık. Yıllardır haykırıyor ve çağırıda bulunuyoruz. 6 Şubat depreminin yaşattığı acılar inşallah ders olur ve İzmirli, Karabağlarlıhemşehrilerimizi daha sağlam yapılara kavuştururuz. 540 hektarlık alanla ilgili tüm değerlendirmeleri bizler gerçekleştirdik. Modern hayata uyum sağlayan, yeşil, temiz ve sağlam yatay mimari yapılarına kavuşmuş bir Karabağlar hepimizin ortak arzusu ve tüm hemşehrilerimizin hakkıdır.”

