AK Partili Dağ açıkladı, Tarihi Elektrik Fabrikası'nın akıbeti belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kent gündeminde uzun süredir geleceği merak edilen Elektrik Fabrikası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağ, Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası ve etrafının İzmir yenilikçi endüstriyel merkezi olarak 2023-2024 yılları arasında hayata geçirileceğini söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, seçimlere saatler kala değerlendirmelerde bulundu.AK Parti İzmir İl Binasında gerçekleşen basın toplantısında Dağ’a, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili eşlik etti.



KALEM KALEM PROJELERİ ANLATTI

Toplantıda İzmir'de 5 yıllık süreçte yapılacak projeleri anlatan Dağ, "Bu süreçte bir yıldır ülkemize birçok hizmetler kazandığımız gibi İzmir’e de kazandırdık. Bazıları başlayan bazıları devam eden önümüzdeki süreçte görünür. Projelerimizi düşüncelerimizi İzmir kamuoyuna paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu çalışmaları hayata geçireceğiz. Bunlar bizim İzmirliye açık ve net sözümüzdür. Şehrimizin en fazla öneme sahip olduğunu düşündüğümüz projelerin ilk 2025 yılında hayata geçireceğiz. İzmir Ankara YHT projesi. Yıllık 13 milyon 300 bin kapasiteli, 90 milyon yük kapasitesine sahip olacak. Çalışmalar hızlandı. 1 saat süren demir yolu 3,5 saate inmesini hedefliyoruz. İzmir’de son dönemde trafik iyice arttı. Yeni kavşaklar, yeni yollar yapılmasını arzuluyoruz. 2. Çevreyolu önümüzdeki süreçte projesi büyük oranda bitti. 6 milyar liraya mal olacak süreçte 2025 yılında etap etap hizmete almayı düşünüyoruz. Ciddi anlamda çalışmalarımız devam ediyor. İZBAN’dan İzmir trafiğini düzeltme İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bize nasip olmuştu, yine İzmir trafiğini rahatlatmak bize nasip olacak. Çandarlı limanı projesi uzun zamandır devam ediyor. Alt yapıyı bitireli çok oldu, üst yapıyı da yap işlet devret yöntemiyle yapma düşüncemiz var. Çok sayıda firmayla görüşmeler oldu ama pandemi de kesildi. Pandemiden sonra ilgi alaka yine arttı. Burayı topyekün projelendirme imkanı olacak. Projelendirirsek isek verimli olması mümkün. Kemalpaşa lojistik merkezi projesi var. Alt yapısı bitti ve önümüzdeki dönemde merkezi daha aktif hala getireceğiz. Tır gümrüğü isteği var, mesafe kat ettik. Bu olayı 2023 yılı içinde kazandıracağız. Stadyum şehrimizin önemli gündemlerinden biri. Göztepe ve Alsancak statlarını hizmete sunduk. Karşıyaka stadı bekleme içerisinde. 5. projemiz bununla alakalı ama İZBB 2019 ‘da kişi olarak değişiklik gösterince biz yaparız dedi. Devrettik, anladığımız kadarıyla bir adım atılmadı, atılacağı da yok. 100 dönümlük millet bahçesi için yapılmış alanı hem bahçe yapalım hem de Karşıyakalılar saha olarak kullanılsın diye düşündük. İnşallah 2 yıl içinde tamamlanacak. İZBB’nin yapacak gücü yok sanırım bize nasip olacak. Vadi projemiz var. Uzun zamandır takip ediyoruz. Teknokent diye başladı, şehirdeki birçok odalar da olacak şekilde başladı. Belli bir mesafe kat etmeyince Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da bilişim vadisinin İzmir ayağı olarak tasarladı. İlk etap açıldı, 2 ve 3’te açılacak inşallah. İzmir’in ekonomi ve insan kaynakları yönünde önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. İzmir yenilikçi endüstriyel merkezi, bu da bizim Alsancak’ta tarihi elektrik fabrikası ve etrafı var. Orayı bu merkez haline getirmeyi planlıyoruz. Bunda da belli mesafe kat ettik. Seçim sonrasına kaldı. 2023-2024 yılları arasında hayata geçecek. İzmir limanı, Konak Pier ve turizm canlandırma. Aziz Beyin başkanlığı döneminde liman ile ilgili projeyi ortaya koyduk ama trafik yoğunlaşır diye tepkiler geldi. Buradaki limanı bu anlamda yeni projelendirmesi ama projelendirdikten sonra bunun halka sunulması var. Onaylandıktan sonra hayata geçirilecek. İzmir Çeşme turizm projemiz de var. Gençlik merkezi ve kütüphanecilik projelerimiz var. Her şehirde yapıyoruz” diye konuştu.

ŞEHİR HASTANESİ BİR AY SONRA HASTA KABULÜNE BAŞLAYACAK

Bayraklı Şehir Hastanesi’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dağ, “Bayraklı Şehir Hastanesi 1 ay sonra hasta kabulüne başlayacak. Büyük bir hastaneye sahip olmuş olacağız. Yoğun bakım sıkıntımız kalmayacak. Tekel fabrikasını gezmişsinizdir. Yapanlara teşekkür ettim gezdiğimde. Efektif şekilde kullanıp etrafı kültür ve sanat fabrikası olarak devamını sağlayacağız. Doğal gaz konusunda ciddi mesafe kat ettik. İmarsız yapılarla ilgili yasla problemler vardı. Bu problemleri aştık. Belediye meclislerinin karar verdiği yerlerde doğal gazı İzmir’de her haneye getiriyoruz. Talep eden her haneye doğalgaz ulaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.

İZMİR ÜLKENİN YÜKSELEN DEĞERİ

İzmir’i hak ettiği yere kavuşturacaklarını kaydeden Dağ, “İzmir her açıdan ülkemizin yükselen değeri. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte kronik sorunları çözülmüş ve geleceğe daha güveli bakan İzmir’i istikrar ve kararlılıkla inşa etmeye sürdüreceğiz. 21 yıldır ortaya koyduğumuz icraatlarla insanların hayatını kolaylaştıracağız ve şehrimizi büyütmeye devam edeceğiz. Şehrimize birer makam koltuğu gözüyle baktıklarını görüyoruz. Hayat geçireceğimiz nice projelerle kaybolan bu yılları da telafi edecek İzmir’i de daha çok hak ettiği kıymeti görmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.