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AK Partili Dağ: Biz sadece seçim zamanı Romanların kapısını çalan bir parti değiliz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Biz sadece seçim zamanı Romanların kapısını çalan, siyasi çıkar peşinde koşan bir parti değiliz. Bizi CHP ve diğer partilerden ayıran da budur" dedi

AK Partili Dağ: Biz sadece seçim zamanı Romanların kapısını çalan bir parti değiliz
21 Nisan 2023 Cuma 21:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili ve adayı Cemal Bekle ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Said Başdaş ile Roman vatandaşların yaşadığı Konak ilçesindeki Ege ve Hilal mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin Roman vatandaşlara verdiği değeri anlattı.

AK Parti'nin toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla siyaset yaptığını söyleyen Dağ şunları kaydetti:

"Biz, CHP gibi, Roman vatandaşlarımızın adını sadece siyaseten anmak ya da fotoğraf ve görüntü vermek için kullanmıyoruz. AK Parti olarak toplumun her kesimine değer verdiğimizi, onlarla kucaklaştığımızı herkes görüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Romanlara sevgisini biliyorsunuz. Bu sevgi sözde değil özde olduğu için Roman vatandaşlarımız partimiz ve liderimize yüzünü dönüyor. Biz sadece seçim zamanı Romanların kapısını çalan, siyasi çıkar peşinde koşan bir parti değiliz. Bizi CHP ve diğer partilerden ayıran da budur."

İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun partisinden istifasının, CHP’nin Roman vatandaşlara olan bakış açısının ve samimiyetsizliğinin bir sonucu olduğunu söyleyen Dağ, 14 Mayıs'ta İzmir’de "Yüzyılın Romanı"nı birlikte yazacaklarını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #roman #izmir #AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
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