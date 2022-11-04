AK Partili Dağ'dan deprem sonrası kentsel dönüşüm çağrısı

İzmir'de "2023 Şehir Buluşmaları" basın toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Buca Merkezli 4,9 şiddetindeki deprem ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağ, İzmir'de kentsel dönüşüm noktasında hızlı adımlar atılması gerektiğini belirterek "Durduğumuz her saniye kayıptır. Hemen şimdi demeliyiz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı koordinasyonu ile "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" İzmir programı kapsamında basın toplantısı düzenlendi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri ile il ve ilçe yöneticileri katıldı. Toplantıda sabah 03:29 saatlerinde gerçekleşen Buca Merkezli 4,9 şiddetindeki deprem ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kentsel dönüşüm noktasında hızlı adımlar atılması gerektiğini belirterek "Durduğumuz her saniye kayıptır. Hemen şimdi demeliyiz" dedi.

"Siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum"

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Buca merkezli 4,9 şiddetindeki depremden dolayı İzmir'e geçmiş olsun dileklerini iletti. "2023 Şehir Buluşmaları" kapsamında İzmir'de olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "İzmir dediğimizde turizm, gastronomi ve kültür sanat ön planda. İzmir gibi büyükşehirler söz konusuysa, konuya siyasi yaklaşmayı doğru bulmuyorum. Projelere katılımcı yaklaşmak gerekiyor" dedi.

"Durduğumuz her saniye kayıp"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise "2023'e doğru şehir buluşmaları' 81 ilimizde yaklaşık 2 aydır uyguladığımız bu konseptte saha çalışmalarının genel bir adı. Buca depremi sebebiyle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Depremi haber alır almaz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte İzmir'e intikal ettik. Bir yerde maddi hasar söz konusuydu, cami minaresi yıkıldı, orada incelemelerde bulunduk. AFAD'da, kriz merkezinde genel bir değerlendirme yaptık. Deprem İzmir'in bir gerçeği, 2008-2004 yılında depremler yaşamıştık. Onlar 2020 yılında yaşadığımız deprem kadar şehrimize hasar veren bir deprem değildi. Geçtiğimiz pazar yıldönümünü andığımız, ailelere ziyaretlerde bulunduğumuz anlardan sonra bugün deprem bizzat kendini hatırlattı. Depremi engellemek insanoğlunun ulaşabildiği bir nokta değil. Bizim depreme bina itibariyle, yapı stoku olarak hazır olmamamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm noktasında hızlı adımlar atmamız gerektiğini bugün bir kez daha görmüş olduk. İzmir 2 tane ciddi fay hattı üzerinde bulunuyor. Biri İzmir fay hattı, Pınarbaşı'ndan başlayarak Urla'ya devam eden hat, diğeri de Tuzla, Gaziemir'den başlayıp Doğanbey bölgesine kadar giden bir alan. Bunlar tespit edilen fay hatları. Yaklaşık 3'te 2'si kentimizin yapı stoku olarak depreme hazırlıklı olmalı. 30 Ekim depreminden sonra 5000 konut Bakanlığımız tarafından yapıldı, vatandaşlarımıza teslim edildi, vatandaşlarımıza rezerv alanda da konut teslimleri yapılıyor. Durduğumuz her saniye kayıptır. Herkese görev düşüyor, bakanlığımıza düşen görevleri hakkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yerel yönetimler de görevlerini yerine getirmeli. Hemen şimdi demeliyiz. Ben tekrar 1'i ağır 4 yaralımıza sağlık diliyor, İzmir'e geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Yine birinci olacağız"

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları"nın ciddi bir çalışma olduğunu da kaydeden Dağ, "Türkiye, Atatürk'ten Menderes'e, Demirel'den Erbakan'a, Türkeş'ten Özal'a, Recep Tayyip Erdoğan'a kadar 99 yılda çok önemli mesafe kat etmiştir. İkinci yüzyıla bir yıl süre var. 28 Ekim 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız bir vizyon ortaya koydu. Bu çerçevenin daha da genişlemesi için 85 milyon vatandaşımızla bir araya geliyoruz. Şehir buluşmalarını şans olarak değerlendiriyor, hemşerilerimizin Türkiye Yüzyılına katkı sağlamalarını isteyeceğiz. İnşallah doğru insanlarla 2023 seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı yine birinci olacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir" diye konuştu.

Sürekli'den kentsel dönüşüm çağrısı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de "İzmir'de yaşanan depremle ilgili İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şiddetli bir depremle İzmirliler travma yaşadı. Allah İzmir'i başta deprem olmak üzere doğal afetlerden korusun. Deprem bize İzmir depremini hatırlattı, yitirdiklerimize rahmet diliyorum. Bu depremde kalp krizinden vefatımız var, Allah'tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun İzmir. Deprem vasıtasıyla gördük, İzmir yapı stoku sıkıntısı ortada, derhal İzmir'de kentsel dönüşümün yerel yönetim tarafından en önemli sıraya alınmasını, göstermelik anıtlarla, törenlerle değil, sözde değil özde depreme hazırlık yapılmasını temenni ediyorum. Biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye hazırız" dedi.