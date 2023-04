AK Partili Dağ: İzmir sizi seçimde sandığa gömecek

AK Parti İzmir milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Millet İttifakı’na yönelik eleştirilerde bulunarak “14 Mayıs’tan sonrasını Öcalan’a özgürlük olarak ilan ediyorlar. Öte yandan FETÖ’cü kaçaklar, dünyanın her yerinde 14 Mayıs’a bilet aldıklarını söylüyor. Kimden medet umdukları belli. Bunlar onlara tek bir laf söylüyorlar mı? Recep Tayyip Erdoğan’a söyledikleri onlarca lafın yanında onlara tek bir şey söylüyorlar mı? İzmir demokrasi şehridir, Kuva-i Milliye şehridir. İzmir sizi bu seçimde sandığa gömecek!” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-AK Parti 28. Dönem İzmir Milletvekili adayları tanıtım toplantısı Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile kentten milletvekili adayı gösterilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Balçova’da bir otelde gerçekleşen aday tanıtım toplantısına Dağ ve Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra kentten aday gösterilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Partili ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları ile partileri katıldı.

HAMZA DAĞ’DAN MİLLETVEKİLLİĞİ VEDASI

Tanıtım toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Dağ, “AK Parti’nin beşinci dönemini geride bıraktık. AK Parti kurulduğundan beri hamdolsun beş dönemdir iktidarda var olduk. 25’inci dönemi de sayacak olursak altı dönemi geride bıraktık. Bu evladınız, kardeşiniz gençlik kolları ile 2006 yılında göreve başladı. Sonra gençlik kolları başkanı oldum. Altı dönem AK Parti iktidarı dönemi geride kaldı, bunların dört tanesini aday tanıtımında birçoğu da bu salonda aday olarak sizlerle bulunma imkanım oldu. Şimdi dört dönem sonunda Allah’a hamdolsun partimizin üç dönem kuralını sonuna kadar uygulamasını savunarak bugün bir milletvekili adayı olarak bulunmuyorum. Burada eskiler de var, yeniler de var. Mutlaka eksiğimiz gediğimiz olmuştur. Mümkün oldukça milletvekili vazifemi hem teşkilatımızın hem İzmir’in taleplerini yerine getirmeye mücadele ederek sürdürdüm. Bu salon da buna şahittir diye düşünüyorum” dedi.

EN BÜYÜK GÖREV TEŞKİLATIN

“Şimdi yepyeni başlangıçların arefesindeyiz” mesajıyla açıklamalarını sürdüren Dağ, “Hem ülke olarak hem de siyasi olarak yepyeni başlangıçların arefesinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda 14 Mayıs Türkiye için çok elzem bir virajdır. Bu virajı hep birlikte almak ve ileriye dönük hedefleri hep beraber ortaya koyma mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar bir aday ve vekil olarak nasıl sahada canla başla uğraş verdiysek bundan sonra da hem bu seçim döneminde hem de kampanyadan sonra yine Ödemiş’in, Kiraz’ın, Bayraklı’nın ilçelerinde sokaklarında beraber olacak; cadde cadde sokak sokak ev ev gezmeye devam edeceğiz. İzmir’in meselesi birbirinden kıymetli Bakanımız ve milletvekillerimizle bizim bir sorunumuz, meselemiz olacak ve onların her birini çözüme kavuşturmak için devam edeceğiz. Birbirinden güzel belediye başkanlarımız var, biz onların işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Her iki bölgede 14 tane birbirinden kıymetli ve değerli kardeşim, bugünkü durumumuzdan çok daha ileriye götürmek için katkılarını sağlayacak. Burada en büyük görev teşkilat mensuplarımıza düşüyor. Ramazan Bayramı’na kadar Ramazan’ın ruhuna uygun olduğu şekilde, ondan sonra da her bir sokağa izimizi koyacağız. Bunu hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKINA YÜKLENDİ

14 Mayıs’ın önemli bir viraj olduğunu söyleyen Dağ, Millet İttifakı’nı sert bir dille eleştirdi, “Bu dönemde, birileri 14 Mayıs’a ne kadar önem verdiklerini hemen her gün yaptıkları açıklamalarla dile getiriyor. 14 Mayıs seçimleri için neredeyse her gün terör örgütü mensupları tarafından açıklama yapıldığını görüyoruz. O teröristlerin 40 bin insanımızı şehit eden birçok istikrarsızlığa sebebiyet veren bu terör örgütü ele başları Millet İttifakı’na 7’li koalisyona desteklerini dile getiriyor. Siz hiç onlardan, ‘Siz kimsiniz, biz burada bir siyasi mücadele yapıyoruz. Sizin açıklama yapma hakkınız yok. Kandili başınıza yıkarız’ lafını duydunuz mu? Hayır. Söyleyemezler, dile getiremezler. Çünkü korkuları var. 14 Mayıs’tan sonrasını Öcalan’a özgürlük olarak ilan ediyorlar. Öte yandan FETÖ’cü kaçaklar, dünyanın her yerinde 14 Mayıs’a bilet aldıklarını söylüyor. Kimden medet umdukları belli. Bunlar onlara tek bir laf söylüyorlar mı? Recep Tayyip Erdoğan’a söyledikleri onlarca lafın yanında onlara tek bir şey söylüyorlar mı? İzmir demokrasi şehridir, Kuva-i Milliye şehridir. İzmir sizi bu seçimde sandığa gömecek!” dedi.

“YÜZLERCE ŞİKAYET ALIYORUZ”

“Siz 15 Mayıs’ta nasıl bir Türkiye vaat ediyorsunuz! Siz Türkiye için kaos vaat ediyorsunuz, kaos!” diyen Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili seçilen daha sonra Memleket Partisi’ne giden ve son olarak da AK Parti’ye katılarak siyasi hayatına devam eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye de değindi. “Mehmet Ali Çelebi bugün neden AK Parti sıralarında diye soranlar, bugün bir mücadele yürütüyoruz” çıkışında bulunan Dağ, “CHP’liler Mehmet Ali Çelebi’ye laf söylerken dönüp baksınlar, kendileri kimlerle beraber. Biz bu filmi yaşadık. Sayın Kocaoğlu yerel seçim öncesi ‘İzmir özelinde tehlikeli bir oyun oynanıyor’ dedi. Yerel seçime kadar ‘Çık açıkla bu oyun nedir?’ dedik. Belediye başkanları açıklandığında çıktı bir siyasi parti, ‘Bizim istediğimiz adaydır, destekleyecek ve aday çıkarmayacağız’ dedi. Bugün belediyeden yüzlerce şikayet alıyoruz, belediye kadrolarının birtakım örgütlere peşkeş çekildiğine dair. Bunun istihbaratını emniyet güçleri yapar. Ancak biz bunu size yaptırmayız!” ifadelerini kullandı.

“ZAFER AK PARTİ’NİN OLACAK”

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin önemine de değinen Dağ, “Çok önemli kritik bir seçime gidiyorduk ama son yaşadıklarımız bunu farklı bir noktaya götürdü. Dünya kritik bir süreçten geçiyor. İç siyaseti takip ettiğimiz için dış gelişmeleri takip etmek mümkün olmuyor. Ama dibimizdeki Putin Belarus’a nükleer silahları konuşlandıracaklarını söylüyor. Böyle bir süreçte 21 yılda her bir liderle konuşabilen bir liderin bu süreçte yeniden Cumhurbaşkanı olması kritik bir süreçtir. Asrın felaketi diyoruz ama bin yılın felaketini yaşadık. Bu felaketten ülkeyi çıkaracak kadrolar Recep Tayyip Erdoğan’ın kadrolarıdır. Ancak seçim sırasında ortaya konulan vaatler bize gösteriyor ki 7’li Masa, diğer partiler de gelirse 9’lu ya da 10’lu olacak masa bir kaos vaat etmektedir. Bugüne kadar her seçimde başarı ile çıktığımız, AK Parti’ye en yüksek oy sağlama katkısı koyduğumuz kardeşlerim: Bu sürede acıkmak, yorulmak yok. Her saniyemiz çok kıymetli. Her saniyemizi çok iyi değerlendirerek zafer AK Parti’nin olacaktır. 14 Mayıs’ta balkon konuşmasını Erdoğan yapacak ve muhalefetin takındığı tavır tarihe olumsuzluklar olarak geçecektir. En yüksek temsiliyetle Cumhur İttifakı’nın temsiliyetini sağlayacağız” diye konuştu.

“14 MAYIS’TA İZMİR HAYKIRACAK”

“Bu ülkenin 85 milyonunu kucaklamak için ‘Bismillah’ diyoruz” mesajı veren Kasapoğlu da “Sanayisinden eğitimine, eğitiminden sağlığına, sağlığından altyapısına, gençlik yatırımına ve sporuna kadar bu ülkenin şahlanışı için ‘Bismillah’ diyoruz. 85 milyonun kardeşliğini, bu vatanın, ülkenin bölünmez bütünlüğünü ilelebet sağlamak için ‘Bismillah’ diyoruz. 30 ilçesiyle, mahalleleriyle, sokaklarıyla İzmir’in yanındayız. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Bundan 21 yıl önce Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedik. Davamızın lideri Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yeni bir dönem başladı. O seçim kampanyamızın sloganı ‘Yakın ışıkları, Türkiye aydınlansın’ idi. 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu ve güçlü liderliğiyle o ışıklar insanlığı aydınlattı. 21 yıllık süreçte sanayiden teknolojiye, teknolojiden sağlığa, spora kadar her alanda pek çok açılımı gerçekleştirdik. Birilerinin hayal dahi edemeyeceği devrimleri sizlerle birlikte el ele, omuz omuza vererek aziz milletin emrine amade kıldık. 14 Mayıs’ta güzel İzmir tüm dünyaya öyle güçlü bir mesajla haykıracak ki 21 yıl sonra o ışık tüm insanlığa umut vermeye devam edecek” diye konuştu.

“İZMİR’İN KAYBEDECEK ZAMANI YOK”

Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: “21 yıl dile kolay, bu teşkilat mensuplarının dava arkadaşlarının özverisinin dünyada hiçbir örneği yok. Ya Allah, bismillah dediğimiz bu süreçte, yeni bir efsane ve hikayeyi yazmanın inancı içindeyiz. O yüzden bugün İzmir olarak birbirinden değerli arkadaşlarımızla birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. Türkiye’deki adalet anlayışı, istikrarı, gelişimi ve dinamizmi daha üst çıtalara taşıyacağız. İzmir, milli mücadelenin sembol şehri, gençliğin, sporun, sanayinin, alın terinin sembol şehri olarak 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızın yeni dönem güçlü başkanlığına en güçlü şekilde ‘Evet’ diyecek. El ele omuz omuza birlikte bu noktaya getirdiğimiz Cumhur İttifakı’nı rekor oyla görev başına getirecek. 30 gün kaldı, siz değerli dava arkadaşlarımızla el ele vereceğiz. Girilmedik gönül, açılmadık kapı bırakmadan AK davayı tamamlayacağız ve bu gönül fethini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Birileri gibi biz gençleri sınıflandırmayız, biz gençlerle yürür karar alır ve uygularız. O yüzden en genç kadroyla güzel İzmir’in huzurundayız. İzmir’in kaybedecek zamanı yok, Türkiye’nin kaybedecek zamanı yok. O yüzden İzmir için hemen şimdi, Türkiye için hemen şimdi!”

İNAN: İZMİR’İ ÇANTADA KEKLİK GÖRÜYORLAR

Açılış konuşmasının ardından AK Parti İzmir İkinci Bölge Milletvekili Adayı Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir İkinci Bölge Milletvekili Adayı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuştu. İlk sözü AK Partili İnan aldı. “Bugün, hep birlikte yeni bir soluk, yeni bir heyecanla İzmir için hemen şimdi diye buluştuk” sözleriyle açıklamalarda bulunan İnan, “Yeni bir zafer yolunu birlikte yürümek için buluştuk. Çok büyük bir heyecan ve özlem doluyum. İki senedir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini sürdürüyoruz. İzmir’de ne öğrendiysem tüm Türkiye’ye yansıtmaya çalışıyorum. Birbirimiz üzerinde o kadar çok hakkımız, hukukumuz ve sevgimiz var ki başka bir siyasi partilerde görülmeyen bir bağ bu. Ben siyasete başladığım ilk günü unutamıyorum. Çok çalışacağıma söz veriyorum, asla sizi mahcup etmeyeceğim. Teşkilatıma duyduğum tüm sorumluluğu gençliğimin enerjisiyle yerine getireceğim. Birisi HDP’dir birisi CHP’dir. Biz kimsenin partisine, listesine karışmayız. Ancak çukur siyasetinden bu memleketi koruma gibi bir görevimiz var. İzmir’i çantada keklik görüyorlar, ‘Ceketimizi azsak kazanırız’ diyorlar, yazıklar olsun. İşte, biz AK Parti olarak bu anlayışa ‘Dur’ diyeceğiz. Masadaki matematikleri sahada tutmayacak, sahaya çıktığında AK Parti’yi görecekler. Ve 154 Mayıs’ta o balkonda Cumhurbaşkanımız’ı gördüklerinde asıl rüyalarından uyanacaklar” dedi.

SAYGILI: GÜCÜMÜZ VE HEDEFİMİZ BÜYÜK!

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, “AK Partimiz, 21 yıldır 15 seçimden ve halk oylamasından elhamdülillah gururla çıkmıştır. Geçmişten aldığımız ilhamla geleceğin inşasını temin etmeyi başarmıştır. Bölgede ve dünyada güçlü Türkiye’nin tesis edilmesine başladık. AK Partimiz, hayali gerçek kılmak, verilen sözü eyleme çevirmekte hep doğru bir yolu bulmuştur. AK Partimiz milletle aramızdaki istikrarı daha yolunda sağlamış, ‘Dava’ demiştir, ‘Sözümüz söz’ demiştir. Her krizi yönetebilmiş, her düşmanı bertaraf edip her engeli aşmıştır. Böyle bir başarının dünyada örneği yoktur. Bu bir destandır, bu destanı yazan liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. En güzel de onun davasına inanan, onun yolundan giden kıymetli teşkilatlarımızdır; Allah sizden razı olsun” dedi.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimi hatırlatarak açıklamalarını sürdüren Saygılı, “22 yıl önce partimizin kurulduğu dönemde hemen Sayın Cumhurbaşkanımız kuruculara, ‘Türkiye’nin gidişatına dur demek için biz üç günlük bir yola çıkmadık, uzun soluklu bir yola çıktık. Bu böyle bilinmeli. Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır” dedi. Artık ne Türkiye’de ne de İzmir’de hiçbir şey eskisi gibi değil. Sağlıktan sanayiye, eğitimden ulaşıma her alanda çağ atladık. Reformist bir parti olarak cumhuriyet tarihine damgamızı vurduk. Şimdi sıra Türkiye yüzyılının doğru adımlarını atmakta. Türkiye yüzyılı için daha çok birleşmekte, paylaşmakta ve çalışmakta. Şimdi sıra, en önemli seçim sandığından zaferle çıkmakta. Asrın felaketini yaşamış bir Türkiye olarak seçime gidiyoruz, yaralarımız büyük, işimiz çok. Sözümüz söz, gücümüz ve hedefimiz büyük. Türkiye’nin geleceğini ve İzmir’i iş bilmez ellere bırakma lüksümüz yok” açıklamalarında bulundu.

SAYGILI’DAN SOYER’E YANIT

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘Hükümetten alacağımız çok’ sözlerine de yanıt veren Saygılı, şu ifadeleri kullandı: “Milletimiz bu boş vaatlere, dikili ağacı olmayanlara, killi topraklarda otu bile bitmeyenlerin hizmet anlayışına geçit vermeyecektir. Biz bugün verdiğimiz her sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşarken bazıları ‘Hükümetten alacağımız çok’ dedi. Sen hesap kitap mı bilmiyorsun, 98 milyar lira aldı, 2.5 milyar yatırım yaptı’ diyor. Biz iktidar dönemimizde 226 milyar yatırım yaptık, yalan söylüyorlar, asla kabul etmeyin. TOKİ aracılığıyla 30 bine yakın konut, statlar, hastaneler, tüneller yaptık. Her alanda İzmirli hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Milletimiz, kimin eğri kimin doğru kimin yanlış kimin fırsatçı kimin iyi niyetli kimin çalışkan kimin gösteri budalası olduğunu çok iyi biliyor. 15 Mayıs’ta fırsatçılar, gösteri ustaları gerekli cevabı alacak, Cumhur İttifakı yine tarih yazacaktır.”

“15 MAYIS’TA MASKELERİ DÜŞECEK”

“Adaylarımıza İzmirlilerin karşısındayız. Her biri memleket sevdalısı, İzmir sevdalısı. Her biri liyakatli, çalışkan, Türkiye gibi bu şehrin kalkınmasına çalışmak için hazır ve nazır” diyerek konuşmasını sürdüren AK Partili İl Başkanı Saygılı, “Gücünü dünden alan yüzünü yarına dönmüş, Türkiye Cumhuriyeti’ni yarınlara taşıyacak azme sahip. İzmirliler bu kadroya ‘Evet’ diyecektir. Adaylarımıza dil uzatan o kimi devşirmeciler, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlara ırkçı diyor. Kimi, terörle mücadelenin karşısında ne yazık ki duruyor, ihanetle eş değer. Kimi toplum değerlerinin değil aykırılıkların savunuculuğunu yapıyor. Kimi ise “PKK terör örgütü değildir” diyor. Kimi ise bir şehit yakınına küfür edeni aday yapan bir ittifak olarak gösteriyor. Bunlar ittifak mı, bunlar ancak şer ittifakıdır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü konuşmasından alıntı yapmak istiyorum, ‘Etnik, dini, kültürel kimlik siyaseti ile ülkemizi eski günlere döndürmenin, milletimizin bünyesindeki fay hattını tetiklemenin peşinde koşanlar bu birlik siyasetini anlamadı, anlamayacaklar. Bugüne kadar her kime oy verirse versin her bir vatandaşımızı AK Partimizin tabii bir mensubu sanıyoruz. Sadece bugüne kadar kendisini henüz partimizin ve ittifakımızın saflarına katamadıklarımız, kazanamadıklarımız için hayıflanıyoruz’ dedi. Hedefimiz bu. Bu hayıflanma ve hedef ile alana çıkıp çok çalışacağız. İzmir, kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tek izcisi olduğunu, Cumhuriyetin tek bekçisi olduğunu sananların maskesini 15 Mayıs’ta düşürecek mi? Bugüne kadar ne yapsak oy alırız muamelesi yapanlara ‘Dur’ diyecektir. Biz İzmirli vatandaşa güveniyoruz. İzmir, mührünü kendisine hizmet edecek olan seçenekten, AK Parti’den, Cumhur İttifakı’ndan ve sözünün eri Tayyip Erdoğan’dan yana kullanacaktır” dedi. Son olarak Fatih Sultan Mehmet’in sözünü hatırlatan Saygılı, “Bizim gücümüzün ulaştığı yere onların hayali bile ulaşamaz” diye konuştu

TOPLANTIYA TOGG İLE GELDİLER

AK Parti’nin Kabine’den milletvekili adayı olarak gösterdiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’deki aday tanıtım toplantısına Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG ile katıldı. Kasapoğlu’na araçta eşi Ayşe Betül Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.