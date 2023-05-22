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AK Partili Hamza Dağ’dan vatandaşlara “sandık” çağrısı

AK Partili Hamza Dağ’dan vatandaşlara “sandık” çağrısı
22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:59

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kaya Termal Otel’de, İzmir’de yaşayan Ağrılı vatandaşlarla bir araya geldi. Programa; AK Parti 27. Dönem Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mirhan Bedir, AK Parti Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci ve bazı partililer katıldı. AK Partili Dağ, partisinin gerek İzmir, gerekse Türkiye’ye yaptığı yatırımlarından bahsederek, seçimlere alınlarının akıyla vatandaşların karşısına çıktığını söyledi. Taşa toprağa değil insana yatırım yaptığını dile getiren Dağ, son yıllarda dünyada yaşanan global sorunlara rağmen Türkiye’nin güçlü kalabildiğine dikkati çekti.

Asla rehavete kapılmıyoruz

Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşının oluşturduğu olumsuz tablonun getirdiği olumsuzlara karşın Türkiye’nin yeni ekonomi modeliyle ayakta durmaya çalıştığını aktaran AK Partili Dağ, sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreçte, dünyada sözü geçen lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dünyadaki kutuplaşmaya rağmen Ukrayna ve Rusya tarafıyla konuşan tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dünya bunu kabul etmiş durumda. Türkiye’de de ülkemizi çağdaş bir ülke haline getiren de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun içindir ki, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde hem Recep Tayyip Erdoğan hem AK Parti hem de Cumhur İttifakı başarılı bir tablo ortaya koymuştur. İnşallah 28 Mayıs’ta yapılacak seçimleri de yine Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde bitirecektir. En yakın rakibimize yaklaşık beş puan fark atmamıza rağmen asla rehavete kapılmıyoruz, ilk günkü heyecanımız ve azmimizle çalışmaya, gayret göstermeye devam ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz seçim zaferlerine yenisini eklemek için vatandaşlarımız mutlaka sandığa gitmelidir. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçmek adına pazar günü oy kullanmayı bir görev olarak görmeliyiz.”

AK Partili Çelebi ise, bir Ağrılı olarak İzmir’de bulunmaktan duyduğu sevinci dile getirirken, demokrasinin gereği olarak vatandaşların pazar günü sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.

Etiketler; #AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ #ak parti #izmir
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