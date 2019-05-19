AK Partili Hızal: İzmir'in koku sorunu var

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı üçüncü birleşiminde konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "İzmir kokuyor demek doğru değil ancak İzmir'de bir koku problemi olduğunu kabul etmek gerek" dedi. İZSU'nun kent için önemli bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Hızal, İZSU'nun vizyon ve misyonunu okuyarak bu ifadelerin kağıt üzerinde kaldığını, hayata geçirilemediğini savundu.

İZSU sorumluluğunda olan alanlarda yaşanan sorunlara değinen Hızal, "İzmir kokuyor demek doğru değil ancak İzmir'de bir koku problemi olduğunu kabul etmek gerek. Yağmur suyu ve evsel atık sularının aynı sistemden ayrıştırılmasının elzem olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle şehrin altyapı sorunlarının önemli bir bölümünün bu konu ile ilgili olduğu âşikârdır" diye konuştu.

23 yıl önce

Yıllardır İzmir'de dillendirilen fakat bir türlü hayata geçirilemeyen yüzülebilir körfez projesine de dikkat çeken Hızal, "Yine Sayın Soyer tarafından vaat olarak açıklanan ve tüm İzmirlilerin yıllardır büyük bir heyecanla beklediği yüzülebilir körfez projesi. Sayın Başkan'ın bugünkü açıklamasında en fazla üç yıl içerisinde yüzülebilir bir körfeze kavuşacağımızı okuduk. İzmirli olarak bu geç kalınmış aksiyonun bir an önce alınması için bizler de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ancak bu konunun en önemli icraat birimi yine İZSU'dur. Umuyoruz ki bu konuda gerekli çalışmalar Sayın Soyer'in söylediği tarihe yetişir ve bizler de hayalimize kavuşuruz" dedi.

İçme suyu konusunda İzmir'e öğrenci olarak geldiği yılları anlatarak eleştirilerde bulunan Hızal, "23 yıl önce İzmir'e bir üniversite öğrencisi olarak geldiğimde Buca'da ikamet ediyordum ve o zaman musluktan su içebiliyorduk. Bugün Bayraklı'da oturuyorum ve maalesef musluktan su içemiyoruz. Biz artık bu konuların üzerinden atlamak ve şehrimize artı değer katacak şeyleri konuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Seneye de tartışacağız

Bu önemli sorunlar noktasında bir yıllık faaliyet döneminde İZSU'nun günlük yapılması gereken işlerin dışında yatırıma yönelik ciddi projeler gerçekleştirmediğini sözlerine ekleyen Hızal, "İZSU faaliyet raporlarına baktığımıza 2018 yılına ait ciddi projeler göremiyoruz. Eski projelerin devamı niteliği taşıyan maddelerle karşılaşıyoruz. Kısacası İZSU'nun 2018 faaliyet dönemi içerisinde maalesef istenilen yatırımları yerine getiremediğini söylemek zorundayım. Eğer İZSU bu yatırımları yapmazsa biz önümüzdeki yıl da şehirdeki koku problemlerini tartışacağız, yüzülebilir körfez projelerini tartışacağız, musluktan akan suların içilip içilmeyeceğini tartışacağız ve yine şehrin belli bölgelerinde yaşanacak en ufak yağmurda bile araçlarımız sular altında kalacak" diye konuştu.